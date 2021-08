Πέδρι: Τα περισσότερα ματς από κάθε άλλον σε μια σεζόν (pic)

Ο Πέδρι στα 18 του χρόνια έκανε απίστευτα πράγματα τη φετινή σεζόν σε επίπεδο συμμετοχών και κλείνει τον προσωπικό του... Μαραθώνιο με τον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το νεαρό της ηλικίας του είναι ο λόγος για τον οποίο πιθανότατα θα πρέπει να θορυβηθούν στη Μπαρτσελόνα αναφορικά με το ενδεχόμενο να «καεί» και να χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση στο άμεσο μέλλον.

Παρ' όλα αυτά, προς το παρόν αντέχει. Και μετά το Euro, έφτασε με την Ολυμπιακή ομάδα της Ισπανίας μέχρι και τον μεγάλο τελικό των Αγώνων του Τόκιο.

Έφτασε πλέον να έχει μετρήσει 72 παιχνίδια σε 9 διαφορετικές διοργανώσεις μέσα στην αγωνιστική περίοδο 2020-2021 (LaLiga, Copa Del Rey, Spanish Super Cup, Champions League, Euro, Ολυμπιακοί Αγώνες, προκριματικά Μουντιάλ, Euro U-21, Nations League)!

Έχει πλέον σημειώσει τα περισσότερα ματς από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή μέσα σε μια ποδοσφαιρική χρονιά!

