Ο Τζοάν Λαπόρτα σε δηλώσεις του, ήταν «κόλαφος» κατά της Ρεάλ Μαδρίτης, κατηγορώντας την πως χρησιμοποιεί το όνομα της Μπαρτσελόνα για να «καλύψει» τις αποτυχίες της.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα, παρευρέθηκε την Παρασκευή (22/05) στην εκδήλωση Koeman Cup, που πραγματοποιήθηκε στο Γκολ κλαμπ της Βαρκελώνης και καταδίκασε έντονα τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον πρόεδρό της, Φλορεντίνο Πέρεθ, για τις επανειλημμένες κατηγορίες τους, αναφορικά με το σκάνδαλο Νεγκρέιρα που έχει στόχο την υποβάθμιση των κατακτήσεων των Μπλαουγκράνα στη La Liga.

«Όλα όσα σχετίζονται με την υπόθεση Νεγκρέιρα, η οποία δεν είναι καν υπόθεση, είναι ψεύδη και νομίζω ότι το κάνουν για να δημιουργήσουν αντιπερισπασμό και να αποσπάσουν την προσοχή από το γεγονός ότι δεν έχουν κερδίσει τίποτα εδώ και δύο χρόνια. Χρησιμοποιούν την Μπάρτσα για να καλύψουν τις αποτυχίες τους. Ο σύλλογος εξακολουθεί να μελετά αυτές τις δηλώσεις για να απαντήσει στο κατάλληλο φόρουμ».

😤 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐮𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐏𝐞́𝐫𝐞𝐳



🗣️ Joan Laporta, en el arranque de la Koeman Cup:



"Su comparecencia fue esperpéntica. Llena de falsedades. Llevan dos años sin ganar nada y no vamos a permitir q… May 22, 2026

Ο ισχυρός άνδρας των Καταλανών τόνισε ακόμη πως οι «μερένχες» διατηρούν την υπόθεση Νεγκρέιρα στο παρασκήνιο για να καλύψουν τις δικές τους αγωνιστικές αποτυχίες, ενώ παράλληλα σημείωσε πως από εδώ και πέρα δεν θα αφήσει αναπάντητη καμία αιχμή προς την ομάδα του.

«Έχουν επενδύσει πολλά και ακόμα δεν έχουν κερδίσει τίποτα, ενώ εμείς συνεχίζουμε να κερδίζουμε. Έχουμε κερδίσει δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα, δύο Σούπερ Καπ και ένα Κύπελλο Ισπανίας. Όταν χρησιμοποιούν την Μπάρτσα για τα προβλήματά τους, αντιδρούμε, και μάλιστα δυναμικά».

Τέλος, ο Λαπόρτα σημείωσε πως η Μπαρτσελόνα επιστρέφει σιγά σιγά στο κορυφαίο επίπεδο και έχει αρχίσει να επανακτά τον σεβασμό των αντιπάλων της, λέγοντας πως: «Έχουμε έναν σπουδαίο προπονητή, ένα επιτελείο που δουλεύει σωστά και μια ομάδα που αρέσει πολύ στον κόσμο. Αυτή η Μπαρτσελόνα ξαναφοβίζει τους αντιπάλους της».