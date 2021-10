Μπαρτσελόνα: Υπογράφει για πέντε χρόνια ο Πέδρι με ρήτρα αποδέσμευσης 1 δισ. ευρώ

Αύξηση αποδοχών και ρήτρα αποχώρησης που φτάνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ περιλαμβάνει το νέο συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Πέδρι, με την Μπαρτσελόνα.

Η Μπαρτσελόνα μπορεί να βρίσκεται σε στάδιο μετάβασης προκειμένου να διατηρηθεί όσο το δυνατόν ψηλότερα γίνεται, παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, ωστόσο βρίσκεται πολύ κοντά σε μία σημαντική ανανέωση για το μέλλον.

Συγκεκριμένα, οι «μπλαουγκράνα» έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Πέδρι, για την ανανέωση της συνεργασίας τους για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Μπορεί να διανύει το 18ο έτος της ηλικίας του, ωστόσο έχει καταφέρει ήδη να ξεχωρίσει και να καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα των Καταλανών. Ενδεικτικό ότι μετράει 56 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 4 γκολ και 6 ασίστ, από το καλοκαίρι του 2020 που μετακόμισε στη Βαρκελώνη, από την Λας Πάλμας.

Ο Πέδρι, τις επόμενες ημέρες θα περάσει από τα γραφεία της ομάδας του και θα βάλει την υπογραφή στο νέο του συμβόλαιο μέχρι το 2026, το οποίο θα έχει ρήτρα αποδέσμευσης 1 εκατομμύρια ευρώ, συν αύξηση των αποδοχών του.

Με αυτόν τον τρόπο, η Μπαρτσελόνα δείχνει την εμπιστοσύνη της στον Πέδρι, θέλοντας να τον «δέσει» στον «Καμπ Νόου».

