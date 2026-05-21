Ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, καλωσόρισε την Α.Ι στο ισπανικό πρωτάθλημα, η οποία θα έχει λόγο στην αξιολόγηση και κατανομή των διαιτητών.

Νέα εποχή ξημερώνει στη La Liga, με την τεχνητή νοημοσύνη σε προεξάρχοντα ρόλο. Κάθε μέρα που περνάει η A.I κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην ανθρώπινη καθημερινότητα και ο αθλητισμός δεν ξεφεύγει από τη σφαίρα επιρροής της. Ενδεικτικές είναι άλλωστε και οι δηλώσεις του προέδρου της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, ο οποίος αποκάλυψε πως σύντομα η τεχνητή νοημοσύνη θα λόγο στις διαιτητικές αποδόσεις!

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ισπανικού πρωταθλήματος τόνισε πως είναι σε εξέλιξη διεργασίες για την δημιουργία ενός εργαλείου που θα είναι υπεύθυνο για το 40% της αξιολόγησης των διαιτητών κάτω από αντικειμενικά κριτήρια. Αλλά η επιρροή της δεν σταματά εκεί! Με τη βοήθεια της A.Ι θα γίνεται και η επιλογή διαιτητών για κάθε αγώνα που θα προκρίνονται ως η επικρατέστερη πρόταση προς την Επιτροπή Διαιτησίας.

«Πρόκειται να εφαρμόσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο της διαιτησίας. Θα υλοποιήσουμε δύο βασικές λειτουργίες:

Πρώτον, την αξιολόγηση των διαιτητών. Μετά από κάθε αγώνα, η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας (CTA) διαθέτει αξιολογητές που βαθμολογούν συγκεκριμένες πτυχές της διαιτησίας. Υπάρχουν 30 διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης. Αυτή η διαδικασία γίνεται σήμερα χειροκίνητα, αλλά συμμετέχουν 30 αξιολογητές για 20 διαφορετικούς διαιτητές.

Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργούμε ένα εργαλείο ώστε τουλάχιστον το 40% της αξιολόγησης να καθορίζεται αντικειμενικά από την AI. Το εργαλείο αναπτύσσεται χρησιμοποιώντας δεδομένα από όλους τους αγώνες και παράγει τους σχετικούς αλγορίθμους. Η τεχνητή νοημοσύνη θα εξετάζει τα πάντα και θα δείχνει πού η απόφαση ήταν σωστή. Στόχος είναι να κάνουμε τη διαδικασία πιο αντικειμενική.

Δεύτερον, την ανάθεση διαιτητών στους αγώνες. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, θα προτείνονται τρεις διαιτητές στην επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την τελική επιλογή. Πιστεύω πολύ στην ανθρώπινη κρίση, αλλά υπάρχουν τομείς όπου η AI πρέπει να λειτουργεί υποστηρικτικά» τόνισε χαρακτηριστικά.