Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να έστειλε τελεσίγραφο στον Κιλιάν Μπαπέ, προκειμένου να απαντήσει άμεσα στην πρόταση που του έχει κατατεθεί.

Αγνωστο παραμένει ακόμα το μέλλον του Κιλιάν Μπαπέ. Πριν λίγο διάστημα όλα έδειχναν ότι στο τέλος της τρέχουσας σεζόν θα αποχωρούσε από τους Παριζιάνους για λογαριασμό της Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, μετά τη νίκη της ομάδας του επί των «μερένγκες» στο πρώτο ματς για τη φάση των «16» του Champions League, τα δεδομένα πήραν διαφορετική τροπή.

Ο 23χρονος Γάλλος διεθνής επιθετικός, δεν αποκλείεται να κάτσει στο τραπέζι ώστε να διαπραγματευτεί με τους ανθρώπους της Παρί Σεν Ζερμέν, για την ανανέωση της συνεργασίας τους, αλλά θέτοντας τους δικούς του όρους. Η γαλλική ομάδα από την πλευρά της δεν θέλει να χάσει σε καμία περίπτωση του μεγάλο της αστέρι, γι' αυτό και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε να τον διατηρήσει για πολλά ακόμα χρόνια στο «Παρκ Ντε Πρενς».

Από την άλλη πλευρά υπάρχει και η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση και περιμένει μια απάντηση από τον Κιλιάν Μπαπέ στην αστρονομική πρόταση που του κατέθεσε πριν από μερικές ημέρες. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτουν οι «Times», οι Μαδριλένοι δεν είναι διατεθειμένοι να περιμένουν για αρκετό καιρό την απάντηση του νεαρού επιθετικού, μιας κι έχουν αρχίσει να χάνουν την υπομονή τους.

Για την ώρα πάντως ο Κιλιάν Μπαπέ δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα για τις προθέσεις που έχει για το μέλλον, αφήνοντας ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα.

Kylian Mbappé has been warned that his childhood dream of playing for Real Madrid will remain forever unfulfilled should he backtrack on an informal agreement to join the Spanish club this summer, reports @DuncanCastles https://t.co/wuLOX7m0VQ