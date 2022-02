Ιστορικής σημασίας ήταν το γκολ που πέτυχε ο Κιλιάν Μπαπέ κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης μιας και ισοφάρισε ένα γαλλικό ρεκόρ διοργάνωσης που κρατάει ο ίδιος!

Ο 22χρονος Γάλλος επιθετικός ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στην Ρεάλ, καθώς κατάφερε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων με ένα απίστευτο γκολ να δώσει στην ομάδα του τη νίκη.

Συγκεκριμένα, τη στιγμή που ο Κιλιάν Μπαπέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα το χρονόμετρο στο «Παρκ Ντε Πρενς» έδειχνε 93:14. Ετσι το γκολ που σημείωσε είναι το πιο αργοπορημένο στο θεσμό για τους Γάλλους από εκείνο του Μπλεζ Ματουιντί απέναντι στην Μπαρτσελόνα τον Απρίλιο του 2013 (93:44).

93 - Kylian Mbappé has scored the latest goal for Paris in Champions League (93 minutes and 14 seconds) since the one scored by Blaise Matuidi (93 minutes and 44 seconds) against Barcelona in April 2013. Drama. #PSGRMA pic.twitter.com/nxWkZtMWtO

Μάλιστα, είναι το πιο αργοπορημένο νικητήριο γκολ εις βάρος της Ρεάλ στην ιστορία των νοκ άουτ του Champions League.

Το εντυπωσιακότερο όμως όλων είναι ότι ο Κιλιάν Μπαπέ έφτασε 13 γκολ σε ισάριθμα ματς Champions League, ενώ στις τελευταίες τρεις σεζόν, στη φάση των νοκ άουτ έχει επτά, επίδοση που φτάνει μόνο ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ταυτόχρονα ισοφάρισε το γαλλικό ρεκόρ που κατέχει ο ίδιος.

Από τη σεζόν 2003-04 μόνο ο Κιλιάν Μπαπέ είχε συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα γκολ σε επτά σερί παιχνίδια της διοργάνωσης. Τώρα τρέχει ένα σερί πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ, ενώ το προηγούμενο σερί επτά αγώνων ήταν από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017.

7 - Kylian Mbappé has been involved in at least 1 goal in each of his last 7 games in the Champions League (5 goals, 4 assists), equalling the record for a 🇫🇷 French player in the competition since Opta collects this data (2003/04) set by ... himself in May-December 2017. Crack. pic.twitter.com/hUBQ6zZsgZ