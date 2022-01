«Η Ρεάλ συμφώνησε με τον Μπαπέ, το καλοκαίρι η μεταγραφή του με 50 εκατ. ευρώ ετήσιες απολαβές»

Σύμφωνα με πληροφορίες της «BILD», η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε σε συμφωνία με τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος το καλοκαίρι θα ανήκει με κάθε επισημότητα στους Μαδριλένους.

Ο Κιλιάν Μπαπέ είχε εκφράσει επανειλημμένα ότι επιθυμία του είναι να συνεχίσει την καριέρα του στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να έχει ανοίξει από το περασμένο καλοκαίρι δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του Γάλλου φορ ώστε να τον ντύσει με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Τελικά, όπως αποκαλύπτει η «BILD» ο ισχυρός άνδρας των «μερένγκες» πέτυχε τον στόχο του, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος θα ολοκληρώσει τις φετινές του υποχρεώσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν και το καλοκαίρι θα μετακομίσει στην Μαδρίτη, για λογαριασμό της Ρεάλ.

Οσον αφορά τις ετήσιες απολαβές του, o 23χρονος αστέρας θα αμείβεται με 50 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μπαπέ είχε εκφράσει ουκ ολίγες φορές την μεγάλη επιθυμία του να φορέσει τη φανέλα των Μαδριλένων και τελικά όπως όλα δείχνουν και τονίζει το γερμανικό δημοσίευμα, το όνειρό του θα γίνει πραγματικότητα αυτό το καλοκαίρι!

