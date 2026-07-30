Στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Εσπί!

Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του 21χρονου επιθετικού Κάρλος Εσπί από τη Λεβάντε, ανατρέποντας τα δεδομένα την τελευταία στιγμή.

Η Λεβάντε ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη μεταγραφή του Κάρλος Εσπί! Ο 21χρονος επιθετικός βρισκόταν πολύ κοντά στη μετακίνησή του στη Χαλ, η οποία είχε καταθέσει επίσημη πρόταση στη Λεβάντε και απέμενε μόνο η οριστικοποίηση των προσωπικών όρων του συμβολαίου. Ωστόσο, η είσοδος της Ρεάλ στη διεκδίκησή του ανέτρεψε τα δεδομένα.

Ο Εσπί επέλεξε να «παγώσει» κάθε άλλη πρόταση από το εξωτερικό (είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον και η Μπράιτον), περιμένοντας τις εξελίξεις γύρω από το ενδιαφέρον της «Βασίλισσας». Ο νεαρός φορ δεσμευόταν με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, με τη Λεβάντε να παραπέμπει στη ρήτρα αποδέσμευσής του, η οποία ανερχόταν στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε τελικά υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης, με τη Λεβάντε να επισημαίνει ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη πώληση ποδοσφαιριστή που έχει αναδειχθεί από τις ακαδημίες της, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή εξέλιξη και τις υψηλές προοπτικές του Βαλενθιάνου επιθετικού. Ο Εσπί, ήταν ένα από τoυς παίκτες που ξεχώρισαν την περασμένη σεζόν στη La Liga. Ο 21χρονος επιθετικός σκόραρε 11 γκολ στο δεύτερο μισό της σεζόν, καθιστώντας τον βασικό παίκτη στη σωτηρία της Λεβάντε στην κορυφαία κατηγορία.