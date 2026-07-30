Παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί ο Γκονζάλο Γκαρσία, καθώς η Βασίλισσά τον πούλησε στη Φούλαμ έναντι 70 εκατ. ευρώ.

Ο Γκονζάλο Γκαρσία είναι έτοιμος να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην Premier League, καθώς η Φούλαμ έδωσε τα χέρια με τη Ρεάλ για μία μεταγραφή που αγγίζει τα 70 εκατομμύρια ευρώ.

Οι Λονδρέζοι πόνταραν στον 21χρονο φορ και κατάφεραν να τον κάνουν δικό τους, ωστόσο η Ρεάλ όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ φρόντισε να κρατήσει... ανοιχτή την πόρτα της επιστροφής, βάζοντας οψιόν επαναγοράς στη συμφωνία. Ο Γκονζάλο προέρχεται μια παραγωγική σεζόν με τη φανέλα των Μερένχες, καταγράφοντας 39 συμμετοχές και οκτώ γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Αξίζει να αναφέρουμε πως στο «Κρέιβεν Κότατζ» θα βρεθεί ξανά με τον Άλβαρο Αρμπελόα. Ο Ισπανός τεχνικός τον γνωρίζει από πρώτο χέρι από τη συνύπαρξή τους στις μικρές ομάδες της Ρεάλ και ήταν από τους βασικούς λόγους που η Φούλαμ κινήθηκε τόσο δυναμικά για την περίπτωση του.



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