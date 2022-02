Ο Κιλιάν Μπαπέ μετράει αντίστροφα για την αποχώρηση του από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον ισπανικό Τύπο να φέρνει στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία από το συμβόλαιο που θα υπογράψει στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Επειτα από ατελείωτες διαπραγματεύσεις Ρεάλ και Κιλιάν Μπαπέ φαίνεται πως τελικά έδωσαν τα χέρια τους για την έναρξη της συνεργασίας τους από το καλοκαίρι. Ο Γάλλος επιθετικός αναμένεται να ολοκληρώσει το συμβόλαιο του με την Παρί Σεν Ζερμέν και να την αποχαιρετήσει σε λίγους μήνες.

Μέχρι τότε όμως ο 22χρονος αστέρας παραμένει Παριζιάνος και το βράδυ της Τρίτης (15/02, 22:00, Cosmotesport2 HD, Live Gazzetta) θα κληθεί να αντιμετωπίσει τους «μερένγκες» για τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Champions League.

Στην Ρεάλ πάντως δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα επίσημα για την υπόθεση του Κιλιάν Μπαπέ, μιας και σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «ABC», θέλουν πρώτα να τελειώσουν οι αγώνες που έχουν να δώσουν με την Παρί Σεν Ζερμέν για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οπως αναφέρει ωστόσο το εν λόγω δημοσίευμα, είναι θέμα χρόνου πλέον προκειμένου ο διεθνής Γάλλος επιθετικός να μεταβεί στη Μαδρίτη για υπογραφές. Ο Μπαπέ θα υπογράψει για έξι χρόνια και θα βλέπει στον τραπεζικό του λογαριασμό να μπαίνουν 25 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν. Επιπλέον, θα λάβει μπόνους υπογραφής κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ και με αυτόν τον τρόπο θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη.

