Η Ρεάλ Μαδρίτης με ένα επικό βίντεο στα social media παρουσίασε τον Ολλανδό δεξιό μπακ, Ντένζελ Ντάμφρις.

Πρωτοτύπησε η Ρεάλ Μαδρίτης! Η Βασίλισσα ανέβασε στα social media ένα βίντεο με περισσή οξυδέρκεια για τον 30χρονο Ολλανδό δεξιό μπακ, Ντένζελ Ντάμφρις, ο οποίος θα είναι κάτοικος της ισπανικής πρωτεύουσας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Μετά από πέντε άκρως επιτυχημένα χρόνια στην Ιταλία με τη φανέλα της Ίντερ, όπου πανηγύρισε 2 πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα και 3 Σούπερ Καπ Ιταλίας πετυχαίνοντας 27 γκολ και μοιράζοντας 28 ασίστ σε 207 συμμετοχές, ο πολύπειρος αμυντικός των Οράνιε έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό με τους Λος Μπλάνκος για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του.

Η ομάδα του Μουρίνιο ανέβασε στα socia media ένα βίντεο στο οποίο οι θεατές των Μερένχες παρακολουθούν την πορεία μιας μπάλας τένις και να κινούν το κεφάλι τους δεξιά και αριστερά. Εν συνεχεία, ο Ντάμφρις στέλνει το δικό του μήνυμα στο βίντεο, το οποίο λέει: «Δεν είναι τένις, είναι ο Ντάμφρις που ανεβοκατεβαίνει την πλευρά».