Το χρονικό της μεταγραφής του Μπαπέ στην Ρεάλ, ο Μέσι και ο Ζιντάν (pics & vid)

Ο Κιλιάν Μπαπέ βρίσκεται με το ένα πόδι στη Μαδρίτη καθώς τα έχει βρει σε όλα με την Ρεάλ και το μόνο που απομένει είναι να πέσουν οι υπογραφές.

Τη φανέλα της Ρεάλ προβάρει ο 22χρονος Γάλλος επιθετικός, καθώς τα τελευταία δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Παρί δέχθηκε τη νέα και βελτιωμένη πρόταση των Μαδριλένων, η οποία ανέρχεται στα 180 εκατομμύρια ευρώ.

Το ενδιαφέρον της Ρεάλ δεν προέκυψε το φετινό καλοκαίρι. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ επιθυμούσε διακαώς την απόκτησή του εδώ και πολλά χρόνια αλλά έβλεπε εμπόδια να του παρουσιάζονται το ένα μετά το άλλο. Με κυριότερο απ’ όλα, τα οικονομικά προβλήματα που προέκυψαν τον τελευταίο χρόνο εξαιτίας της πανδημίας. Ωστόσο, ο ισχυρός άνδρας των «μερένγκες» είχε φροντίσει ήδη από τα προηγούμενα έτη, να γεμίσει τα ταμεία του συλλόγου με χρήματα από πωλήσεις ποδοσφαιριστών και να κάνει υπομονή στο μεταγραφικό παζάρι μέχρι αυτό το καλοκαίρι, για να αποκτήσει τον Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Γάλλος επιθετικός δεν έκρυψε ποτέ την επιθυμία του να αγωνιστεί στην Ρεάλ. Ειδικά όταν στην τεχνική ηγεσία των Μαδριλένων, ήταν ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο Μπαπέ ήθελε σαν τρελός να συνεργαστεί μαζί του. Αλλωστε δεν είναι λίγες φορές που τον έχει αποθεώσει χαρακτηρίζοντας είδωλό του. Ακόμα και ο «Ζιζού» όμως κάθε φορά που του έκαναν κάποια ερώτηση για τον Μπαπέ δεν δίσταζε να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια.

«Ξέρω πολύ καλά τον Κιλιάν Μπαπέ. Γνωριζόμαστε χρόνια. Αλλά δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα για εκείνον μιας και δεν είναι δικός μου παίκτης. Το μόνο που μπορώ να πω για την περίπτωσή του είναι ότι πρόκειται για έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Είναι ήδη σπουδαίος και αυτό το βλέπουμε. Αλλά στο μέλλον θα δούμε τι θα κάνει και τι πραγματικά θέλει», είχε πει χαρακτηριστικά πριν από μερικά χρόνια ο Ζιντάν. Από την πλευρά του πάντως ο 22χρονος επιθετικός ζήτησε από την διοίκηση της Ρεάλ, να έχει στο πίσω μέρος της φανέλας του το «5». Εναν αριθμό τον οποίο επιλέγουν κυρίως αμυντικοί, αλλά ο Μπαπέ θέλει το συγκεκριμένο νούμερο, καθώς το φορούσε το είδωλό του, Ζινεντίν Ζιντάν, κατά τη διάρκεια της καριέρας του στους «μερένγκες».

Το 2019 ο Κιλιάν Μπαπέ είχε αρχίσει να δημιουργεί ερωτηματικά γύρω από το μέλλον του, λέγοντας πως παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται στο Παρίσι μέχρι το 2022 δεν θα απέκλειε το ενδεχόμενο της αποχώρησής του νωρίτερα. «Έχω συμβόλαιο μέχρι το 2022, είμαι πολύ καλά στην Παρί αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Να τελειώσει η σεζόν πρώτα και βλέπουμε μετά τι θα κάνω…» είχε πει τότε ο νεαρός αστέρας «φουντώνοντας» τα σενάρια που ήθελαν τη Ρεάλ να ενδιαφέρεται για την απόκτησή του από όταν ακόμη έπαιζε στη Μονακό.

Παρ’ όλα αυτά ο Μπαπέ παρέμεινε και την περυσινή σεζόν και κατέγραψε μία από τις καλύτερες του χρονιές με τη φανέλα της Παρί, έχοντας 42 γκολ και 11 ασίστ σε 47 εμφανίσεις. Η διοίκηση της γαλλικής ομάδας βλέποντας πως την Ρεάλ να καραδοκεί για την απόκτησή του, ειδικά μετά από αυτά τα εντυπωσιακά νούμερα, προσπάθησε με κάθε τρόπο να τον διατηρήσει στο ρόστερ της. Ωστόσο, ο Γάλλος ήταν ανένδοτος και απέρριπτε τη μία πρόταση μετά την άλλη της Παρί για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Παρ’ όλα αυτά, πριν ξεκινήσει η σεζόν ο νεαρός επιθετικός ενημέρωσε την διοίκηση αλλά και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του ότι θα τιμήσει το συμβόλαιό του με την Παρί (έως το 2022) και ότι δεν θα αποχωρήσει νωρίτερα.

Ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται πως πήραν περίεργη τροπή με την άφιξη του Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός αστέρας έπειτα από 21 χρόνια παρουσίας στην Μπαρτσελόνα, άνοιξε νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του καριέρα καθώς θα αγωνίζεται ξανά στο πλευρό του πολύ καλού του φίλου, Νεϊμάρ. Από τη μέρα που ανακοινώθηκε ο Μέσι από την Παρί, κάτι φαίνεται πως άλλαξε στις σχέσεις της Παρί με τον Μπαπέ. Ο νεαρός επιθετικός άρχισε να αντιλαμβάνεται πως από τη νέα σεζόν, δεν θα είναι εκείνος ο μεγάλος αστέρας, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, της ομάδας. Αλλωστε ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τον σύλλογο να διατηρήσει στο ρόστερ της τρία μεγάλα αστέρια, όπως είναι οι Μέσι, Νεϊμάρ και Μπαπέ. Ετσι παρά την αρχική επιθυμία του να τηρήσει το συμβόλαιό του, ο Μπαπέ άλλαξε στάση και ζήτησε την άμεση αποχώρησή του από το ρόστερ των Παριζιάνων.

Η διοίκηση του γαλλικού συλλόγου όμως δεν ήθελε να συμβεί κάτι τέτοιο. Εκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της προκειμένου να τον πείσει και να παραμείνει τουλάχιστον κι αυτή τη σεζόν στο Παρί, προσφέροντας του νέο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Παρά τις αρκετές προσφορές που του προσέφερε για ανανέωση, ο Μπαπέ είχε αποκλειστικά στο μυαλό του την Ρεάλ. Οι «μερένγκες», έκαναν το μεγάλο μπάσιμο, άνοιξαν συζητήσεις με τον παίκτη και στο τέλος κατάφεραν να πείσουν και την ομάδα που ανήκει, Παρί.

Βέβαια, όλα αυτά επιτεύχθηκαν μετά από κόπους, καθώς η Παρί αρχικά είχε θέσει 220 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του Μπαπέ. Η Ρεάλ δεν ήταν διατεθειμένη να δαπανήσει τόσα χρήματα. Η πρώτη της προσφορά ήταν στα 150 εκατομμύρια ευρώ, η οποία απορρίφθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη από την γαλλική ομάδα. Επειτα η πρόταση έφτασε τα 160 εκατομμύρια ευρώ, με την Παρί πάλι να επαναλαμβάνει στην Ρεάλ, ότι ο παίκτης δεν παραχωρείται για λιγότερα από 220 εκατομμύρια ευρώ. Ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί δεχόταν έντονες πιέσεις από τον παίκτη ο οποίος δεν έβλεπε πλέον το μέλλον του στο Παρίσι. Γι’ αυτό κι έριξε τις απαιτήσεις του στα 180 εκατομμύρια ευρώ, βλέποντας πως πλέον δεν ήταν στο χέρι του. Ένα ποσό το οποίο ήταν προσιτό για τους Μαδριλένους, με αποτέλεσμα να βρεθεί η «χρυσή» τομή μεταξύ των δύο ομάδων.

Real Madrid has made a second bid of $200M for Kylian Mbappe, reports @SkyKaveh 😳 @brfootball pic.twitter.com/ge05Y3wXVc