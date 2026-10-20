ΑΕΚ U19: Πότε θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Σεραφείδειο
Η ΑΕΚ U19 έφτασε στου... δρόμου τα μισά στη League Phase του Youth League και παραμένει αήττητη! Τα Αετόπουλα του Περικλή Παπαπαναγή επιστρέφουν στην Αθήνα από την Αγγλία με 4 βαθμούς, καθώς μετά τη νίκη επί της Σαχτάρ αναδείχθηκαν ισόπαλα με τη Μάντσεστερ Σίτι κι έφτασαν τους 5 πόντους, συμπεριλαμβανομένης της «λευκής» ισοπαλίας με τη ΛΑΣΚ.
Για την 4η αγωνιστική ο Δικέφαλος θα φιλοξενήσει την αντίστοιχη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης στις 4 Νοεμβρίου, στο Σεραφείδειο, στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης στα Σπάτα. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 12:00.
Μετά την ολοκλήρωση των 6 αγωνιστικών οι πρώτες 22 ομάδες της ενιαίας βαθμολογίας προκρίνονται στη φάση των «32», όπου θα θα προστεθούν οι δέκα ομάδες που θα προκύψουν από το Domestic Champions Path.
Η κλήρωση για τους «32» είναι προγραμματισμένη για τις 11 Δεκεμβρίου, ενώ τα πρώτα νοκ άουτ θα διεξαχθούν στις 2 και 3 Φεβρουαρίου 2027.
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο Youth League
- ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 0-0
- Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ 1-2
- Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ 1-1
- 4η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης, 4 Νοεμβρίου 2026 - 12:00
- 5η αγωνιστική: Κόμο – ΑΕΚ, 24 Νοεμβρίου 2026 - 16:00
- 6η αγωνιστική: ΑΕΚ – Γαλατάσαραϊ, 8 Δεκεμβρίου 2026 - 15:00
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