Η αήττητη U19 της ΑΕΚ θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Σεραφείδειο στις 4 Νοεμβρίου, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 12:00.

Η ΑΕΚ U19 έφτασε στου... δρόμου τα μισά στη League Phase του Youth League και παραμένει αήττητη! Τα Αετόπουλα του Περικλή Παπαπαναγή επιστρέφουν στην Αθήνα από την Αγγλία με 4 βαθμούς, καθώς μετά τη νίκη επί της Σαχτάρ αναδείχθηκαν ισόπαλα με τη Μάντσεστερ Σίτι κι έφτασαν τους 5 πόντους, συμπεριλαμβανομένης της «λευκής» ισοπαλίας με τη ΛΑΣΚ.

Για την 4η αγωνιστική ο Δικέφαλος θα φιλοξενήσει την αντίστοιχη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης στις 4 Νοεμβρίου, στο Σεραφείδειο, στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης στα Σπάτα. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 12:00.

Μετά την ολοκλήρωση των 6 αγωνιστικών οι πρώτες 22 ομάδες της ενιαίας βαθμολογίας προκρίνονται στη φάση των «32», όπου θα θα προστεθούν οι δέκα ομάδες που θα προκύψουν από το Domestic Champions Path.

Η κλήρωση για τους «32» είναι προγραμματισμένη για τις 11 Δεκεμβρίου, ενώ τα πρώτα νοκ άουτ θα διεξαχθούν στις 2 και 3 Φεβρουαρίου 2027.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο Youth League