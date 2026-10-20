ΑΕΚ: Η μέρα και η ώρα του μεγάλου αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Η ΑΕΚ έκανε δυο ήττες στην Αγγλία, καθώς μετά τη Σαχτάρ έχασε και από τη Μάντσεστερ Σίτι, συνεπώς μετά από τρεις αγωνιστικές της League Phase του Champions League συνεχίζει με τους 3 βαθμούς που πήρε στον αγώνα με τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση των πρωταθλητών Ελλάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση θα είναι την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, όταν και θα υποδεχτούν τη Ρεάλ Μαδρίτης στην «Allwyn Arena». Η μεγάλη αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 19:45.
Το παιχνίδι του Δικεφάλου με τη Βασίλισσα θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη Magenta TV, ενώ ένα ματς ανά αγωνιστική μεταδίδεται και από το Mega.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League
- ΑΕΚ - ΛΑΣΚ 1-0
- Σαχτάρ - ΑΕΚ 3-1
- Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ 5-1
- ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης (Τετάρτη 4/11 - 19:45)
- Κόμο - ΑΕΚ (Τρίτη 24/11 - 22:00)
- ΑΕΚ - Γαλατάσαραϊ (Τρίτη 8/12 - 22:00)
- ΑΕΚ - Ρόμα (Τρίτη 19/1 - 22:00)
- Ντόρτμουντ - ΑΕΚ (Τετάρτη 27/1 - 22:00)
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