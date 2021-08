Πώς η σφιχτή σε μεταγραφές Ρεάλ έφτασε να προσφέρει μυθικό ποσό στην Παρί για τον Μπαπέ (pics & vid)

Η Ρεάλ είναι η μοναδική ομάδα, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια έχει γεμίσει όσο καμία άλλη ομάδα τα ταμεία της από πωλήσεις παικτών, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να έχει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του πώς θα καταφέρει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, με την απόκτηση του Κιλιάν Μπαπέ.

Η Ρεάλ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να κάνει την μεγάλη έκπληξη του καλοκαιριού και εντάξει στο ρόστερ της, τον Κιλιάν Μπαπέ. Οι προσπάθειες της ωστόσο δεν έχουν αποφέρει καρπούς, καθώς η Παρί μοιάζει ανένδοτη και επιθυμία της είναι να βάλει τουλάχιστον 220 εκατομμύρια ευρώ από πιθανή πώληση του Μπαπέ. Χρήματα τα οποία η Ρεάλ δεν έχει προσφέρει, τουλάχιστον για την ώρα, μιας και η τελευταία προσφορά της ήταν στα 160 εκατομμύρια ευρώ.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο πρόεδρος της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, είχε δηλώσει πως η Ρεάλ, όπως και οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί σύλλογοι είδαν τα ταμεία τους να αδειάζουν εξαιτίας της πανδημίας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ομάδες όπως η δική του δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς την European Super League. Ο 74χρονος ισχυρός άνδρας των «μερένγκες» επέμεινε επίσης ότι λόγω της πραγματικότητας της τρέχουσας μεταγραφικής αγοράς, ούτε η Ρεάλ ούτε κανένας άλλος σύλλογος δεν θα έχει την οικονομική δυνατότητα να υπογράψει αυτό το καλοκαίρι τον Κιλιάν Μπαπέ ή τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ωστόσο, όλα αυτά φαίνεται πως έχουν αλλάξει στο μυαλό του Πέρεθ, καθώς πλέον προσπαθεί να πείσει την Παρί για την μετακόμιση του νεαρού Γάλλου επιθετικού στην Μαδρίτη, έχοντας ως σύμμαχο τον παίκτη ο οποίος επιθυμεί να αγωνιστεί στους Μαδριλένους.

Η Ρεάλ σχεδίαζε μια τέτοια κίνηση εδώ και αρκετό καιρό. Ακόμα και ο Μπαπέ έβλεπε κάποια στιγμή τον εαυτό του στην Ρεάλ μιας και δήλωνε πως έχει είδωλο τον Κριστιάνο Ρονάλντο πως θα ήθελε κάποια μέρα να παίζει μπροστά στο κοινό του «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Αλλά με τους κανόνες του Financial Fair Play ο Πέρεθ άλλαξε στρατηγική τα τελευταία χρόνια στις μεταγραφές του συλλόγου. Το φετινό καλοκαίρι η Ρεάλ ενισχύθηκε μόνο με την απόκτηση του Νταβίντ Αλάμπα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Μπάγερν. Ακόμα και στο παρελθόν ο Πέρεθ, υπέγραψε νεαρούς ποδοσφαιριστές και κράτησε τα χρήματα για μία μεγάλη μελλοντική κίνηση. Αντιθέτως, οι αντίπαλοι της Ρεάλ, όπως η Μπαρτσελόνα έχει δαπανήσει αρκετά χρήματα όλα αυτά τα χρόνια, για μεταγραφές, οι οποίες δεν «έπιασαν».

Η μεταγραφή του Εντέν Αζάρ στην ομάδα της Μαδρίτης, το 2019 έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ είναι η μοναδική μεταγραφή, για την οποία δαπανήθηκαν τόσα χρήματα μετά του Χάμες Ροντρίγκες το 2014, από το Μονακό για 75 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η μεταγενέστερη αποτυχία του Βέλγου μεσοεπιθετικού να αποδώσει και η οικονομική κατάσταση μετά την πανδημία σταμάτησε τον Πέρεθ να κάνει περαιτέρω κινήσεις. Τουλάχιστον έως τώρα.

Ο πρόεδρος της Ρεάλ, αποφάσισε ο σύλλογος να μην κινείται για μεταγραφές, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν «ζημιά» στα οικονομικά δεδομένα της ομάδας και να πουλήσει παίκτες, προκειμένου να γεμίσει τα ταμεία του. Για παράδειγμα το 2016 η Ρεάλ έκανε δικό της τον Άλβαρο Μοράτα, για 30 εκατομμύρια ευρώ από την Γιουβέντους, αλλά έβγαλε 37 εκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις. Το επόμενο καλοκαίρι παραχώρησε τον Ισπανό επιθετικό στην Τσέλσι για 66 εκατομμύρια ευρώ, τον Ντανίλο στην Μάντσεστερ Σίτι έναντι 33 εκατομμυρίων ευρώ, και μεταξύ κι άλλων πωλήσεων γέμισε τα ταμεία της με 132 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα χρήματα, η Ρεάλ δαπάνησε μόνο τα 40 εκατομμύρια ευρώ, για να αποκτήσει τους Τέο Ερνάντες και Ντάνι Θεμπάγιος.

📊| Real Madrid have the HIGHEST net transfer balance over the last 2 years in Europe, by spending €0 and earning €179,5M from player sales. #rmalive pic.twitter.com/IKivy6QAhv