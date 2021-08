Ο Μπαμπέ θέλει το «5» στην Ρεάλ λόγω Ζιντάν (pic)

Τη φανέλα με το νούμερο «5» επιθυμεί να έχει στην πλάτη του ο Κιλιάν Μπαπέ, σε περίπτωση που τελικά ολοκληρωθεί το «deal» με την Ρεάλ.

Η Ρεάλ έφτασε στα 180 εκατομμύρια ευρώ και με αυτόν τρόπο κατάφερε να πείσει την Παρί Σεν Ζερμέν προκειμένου να απαντήσει θετικά στην παραχώρηση του Κιλιάν Μπαπέ. Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση τρέχουν, με τα ισπανικά δημοσιεύματα να αναφέρουν πως ακόμα κι εντός της ημέρας ο Γάλλος επιθετικός θα ανακοινωθεί από τους Μαδριλένους.

Ηταν γνωστό πως ο Μπαπέ επιθυμούσε την άμεση αποχώρησή του από τους Παριζιάνους, καθώς από το περυσινό καλοκαίρι μάλιστα ήθελε την ένταξή του στην Ρεάλ. Τελικά, όλα δείχνουν πως το όνειρό του θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι και την τρέχουσα σεζόν θα αγωνίζεται στα γήπεδα της La Liga.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «AS», ο 22χρονος αστέρας ζήτησε από την διοίκηση της Ρεάλ, να έχει στο πίσω μέρος της φανέλας του το «5». Εναν αριθμό τον οποίο επιλέγουν κυρίως αμυντικοί, αλλά ο Μπαπέ θέλει το συγκεκριμένο νούμερο, καθώς το φορούσε το είδωλό του, Ζινεντίν Ζιντάν, κατά τη διάρκεια της καριέρας του στους «μερένγκες».

Πάντως το «5» έχει μείνει... ξεκρέμαστο, μετά και την αποχώρηση του Ραφαέλ Βαράν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Εως τώρα ο Μπαπέ είχε στη φανέλα του στην Παρί τους αριθμούς: 29, 14, 7 και 17.

