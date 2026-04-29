Snakes: «Ευχαριστούμε Μιχάλη Μπούση, αποτελούμε ασπίδα προστασίας απέναντι σε κάθε επίθεση»

Το μήνυμα των οργανωμένων φιλάθλων του ΟΦΗ, Snakes, για την ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας και η ειδική αναφορά στο τεράστιο έργο του Μιχάλη Μπούση.

Ημέρες δόξας για τον ΟΦΗ και την Κρήτη. Ο Όμιλος μετά από 39 χρόνια έφερε ξανά το Κύπελλο Ελλάδας στο Ηράκλειο και έβγαλε το λάο του στους δρόμους, στην ιστορική φιέστα, όπου... κάηκε η Μεγαλόνησος.

Οι οργανωμένοι Ομιλίτες, Snakes, με ανάρτηση στα Social Media έστειλαν το μήνυμα τους για τον ιστορικό θρίαμβο, ενώ «υποκλίθηκαν» στον οραματιστή αυτής της επιτυχίας, Μιχάλη Μπούση.

Αξιοσημείωτο πως οι φίλοι του ΟΦΗ έκαναν την αυτοκριτική τους και αναφέρθηκαν σε πανό που είχαν σηκώσει σε ματς με τον Πανσερραϊκό, όταν ακόμα η ομάδα ήταν πολύ χαμηλά στη βαθμολογία και υπήρχε έντονη ανησυχία, καθώς οι περισσότεροι (εκτός ομάδας) δεν φαντάζονταν καν πως θα γινόταν αυτή η... μεταμόρφωση που έφερε ο Χρήστος Κόντης.

H ανάρτηση των Snakes

«Η οικογένεια των SNAKES νιώθει την ανάγκη να τοποθετηθεί δημόσια και να εκφράσει τα πιο θερμά και ειλικρινή της συγχαρητήρια προς τους ποδοσφαιριστές και όλο το staff του ΟΦΗ μας!Μέσα στο γήπεδο αποδείξατε τι σημαίνει να φοράς αυτή τη φανέλα,δείξατε πάθος,μαχητικότητα,αυταπάρνηση και πίστη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δώσατε στον κόσμο άλλον έναν λόγο να είναι περήφανος και αποδείξατε σε όλη την Ελλάδα ότι ο ΟΦΗ δεν σκύβει το κεφάλι σε κανέναν.

Τα συγχαρητήρια μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη διοίκηση της ομάδας που παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα το σύνολο και να επενδύει σε μια προσπάθεια με αρχή,μέση και προοπτική αρκετά χρόνια τώρα,βγάζοντας πλέον το αποτέλεσμα των 8 χρόνων δουλειάς!

Ως SNAKES, δηλώνουμε ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές ότι στεκόμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που παλεύει για το καλό του ΟΦΗ. Ιδιαίτερα, εκφράζουμε την πλήρη στήριξή μας προς τον Μιχάλη Μπούση,αποτελώντας ασπίδα προστασίας απέναντι σε κάθε άδικη κριτική,κακόβουλη επίθεση ή προσπάθεια αποσταθεροποίησης.Ο σεβασμός κερδίζεται μέσα από πράξεις και η προσφορά του στον σύλλογο είναι δεδομένη και αδιαμφισβήτητη και επιτυχημένη προς πάσα κατεύθυνση!

Με μια μόνο λέξη σε ευχαριστούμε Μιχάλη Μπουση!

Μπροστά μας ανοίγεται ένα καλοκαίρι γεμάτο προκλήσεις και μεγάλες στιγμές,με το ευρωπαϊκό ταξίδι να πλησιάζει.Δηλώνουμε από τώρα πως όπου κι αν αγωνιστεί η μεγάλη μας αγαπη,θα κατακλύσουμε κάθε γήπεδο της Ευρώπης,θα κάνουμε κάθε έδρα «Γεντί Κουλέ»!

Ο ΟΦΗ είναι ιδέα,είναι κόσμος,είναι οικογένεια και αυτή η οικογένεια,όταν είναι ενωμένη,δεν φοβάται κανέναν. Όλοι δίπλα στην ομάδα, όλοι μαζί σε κάθε πόλη,σε κάθε γήπεδο,σε κάθε μάχη!

Χρήστο Κοντή το ευχαριστώ είναι λίγο,τιμή μας που βρίσκεσαι στο τιμόνι του ΟΦΗ μας!

Υγ Αυτά από καρδιάς,κάποιοι θα μας πείτε γραφικούς ή κωλοτούμπες μετά την λινάτσα στο ματς με τις Σέρρες..

Εμείς απλά θα δηλώσουμε ερωτευμένοι με την ομάδα μας,αναγνωρίζοντας και κάνοντας την αυτοκριτική μας σε όλα!

Το ένα χέρι νίβει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο έτσι κι αλλιώς!

Στην τελική αυτοί είμαστε,καψούρηδες,τρελοί και ΟΦΗ μέχρι θανάτου!

Με εκτίμηση το Δ.Σ των SNAKES!

SNAKES 1986•ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ•».