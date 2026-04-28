Τα δεδομένα για τους ποδοσφαιριστές του ιστορικού ρόστερ του ΟΦΗ, που κατέκτησε το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας του συλλόγου.

Ημέρες γιορτής για την «οικογένεια» του ΟΦΗ. Οι Κρητικοί αναβιώνουν στιγμές... 1987, καθώς το Κύπελλο Ελλάδας επέστρεψε στο Ηράκλειο μετά από 39 χρόνια και αυτό συνδυάστηκε με ακόμα ένα σπουδαίο όφελος. Την εξασφάλιση League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης!

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα ξεκινήσει τη σεζόν της από τα Play Offs του Europa League, κάτι που σημαίνει πως ακόμα και στο απευκταίο σενάριο του αποκλεισμού από τη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA τον χειμώνα θα αγωνίζεται στο Conference League.

Mε απλούς... αριθμούς στα ταμεία του Ομίλου θα μπουν περισσότερα από 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για γεγονός που δίνει στο κλαμπ ακόμα μεγαλύτερη ευχέρεια ενόψει της νέας σεζόν, ώστε να παρουσιαστεί μια ομάδα που θα φανεί αντάξια στις μεγάλες προσδοκίες σε Ελλάδα και (κυρίως) Ευρώπη.

Φυσικά η μεταγραφική περίοδος αργεί ακόμα, όμως όταν «κοπάσουν» οι (δικαιότατα και πανάξια) ξέφρενοι πανηγυρισμοί για το ιστορικής σημασίας επίτευγμα θα αρχίσει και η προετοιμασία για την επόμενη ημέρα, η οποία πρέπει να «χτιστεί» στην επιτυχία του Κυπέλλου. Άλλωστε η τρέχουσα σεζόν τελείωσε με τον θρίαμβο του Πανθεσσαλικού, με δεδομένο πως τα τέσσερα ματς των Play Off 5-8 έχουν αξία... φιλικού προετοιμασίας.

Οι παίκτες του ΟΦΗ που δεσμεύονται με συμβόλαια

Προφανώς δεν υπάρχει ουδεμία ουσία στο να συζητάμε για τον προπονητή. Ο λατρεμένος από τους Ομιλίτες, Χρήστος Κόντης, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου κατάφερε να βάλει το όνομα του... δίπλα σε αυτό του Ευγένιου Γκέραρντ, του πρώτου τεχνικού που έφερε το τρόπαιο στο Ηράκλειο, κι όπως ξεκαθάρισε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον τελικό: «Έχω συμβόλαιο και για του χρόνου».

Στον «άσο» ο ΟΦΗ έχει δυο τερματοφύλακες σε εξαιρετική ηλικία, οι οποίοι δεσμεύονται με πολυετή συμβόλαια. Ο λόγος για τον 26χρονο Νίκο Χριστογεώργο (2028) και τον 23χρονο Κλίντμαν Λίλο (2029). Την τετράδα στον «άσο» συμπληρώνουν ο έμπειρος Παναγιώτης Κατσικάς και ο νεαρός Εμμανουήλ Καλαφάτης, οι οποίοι έχουν συμβόλαιο για ακόμα μια χρονιά.

Ο Κόντης βάσισε τη «φόρμουλα» της επιτυχίας σε διάταξη με τρεις στόπερ (3-4-3). Στον τελικό βασικοί στα μετόπισθεν ήταν οι Κωνσταντίνος Κωστούλας, Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς και Αχιλλέας Πούγγουρας, οι οποίοι είναι «δεδομένοι» για την επόμενη σεζόν. Οι πρώτοι δύο έχουν συμβόλαιο έως το 2028 και ο τρίτος, ο οποίος αποκτήθηκε τον Γενάρη, δεσμεύεται έως το 2027.

Στην αμυντική γραμμή συμβόλαιο έχουν επίσης οι νεαροί Λαγουδάκης (στόπερ, 2027), Κοντεκάς (στόπερ, 2028) και Κανουργιάκης (αριστερό μπακ, 2028), όπως και ο πολύπειρος δεξιός μπακ Νίκος Μαρινάκης (2027).

Στα χαφ σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές «δεσμεύονται» και μετά το καλοκαίρι. Ο Ζήσης Καραχάλιος και ο Ίλια Βούκοτιτς (στην πρώτη του σεζόν στο Ηράκλειο δεν προσέφερε τα αναμενόμενα) έχουν συμβόλαιο για ακόμα μια χρονιά, όπως και ο νεαρός Μανώλης Χνάρης, ενώ ο Γιώργος Κανελλόπουλος υπέγραψε τον περασμένο Γενάρη έως το καλοκαίρι του 2028.

Από εκεί και πέρα, τον Ιανουάριο ανανέωσε ο Γιάννης Αποστολάκης, ενώ ο εκ των αρχηγών Θανάσης Ανδρούτσος ήταν η... εξαίρεση στην απόφαση να γίνουν συζητήσεις για τις ανανεώσεις συμβολαίων που ολοκληρώνονται στις 30 Ιουνίου μετά την έκβαση του τελικού. Αμφότεροι οι Έλληνες μέσοι έχουν συμβόλαιο έως το 2029.

Στη γραμμή κρούσης, ο Τιάγκο Νους είναι από το καλοκαίρι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ΟΦΗ και οι Κρητικοί τον «έδεσαν» ως το 2028, ενώ τον Γενάρη αποκτήθηκε από την Ίντερ ο νεαρός Τιάγκο Ρομάνο, με συμβόλαιο έως το 2029. Για ακόμα μια σεζόν «δεσμεύονται» τόσο ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων Γιάννης Θεοδοσουλάκης, όσο και ο... λυτρωτής του τελικού, Άαρον Ισέκα.

Φυσικά δεν αποκλείεται το ερχόμενο καλοκαίρι κάποιοι εξ αυτών να φέρουν προτάσεις και να δημιουργήσουν... κενά. Επί παραδείγματι οι (σε εξαιρετική ηλικία) Χριστογεώργος, Λίλο, Κωστούλας, Αποστολάκης και Θεοδοσουλάκης αλλά και ο Τιάγκο Νους, ο οποίος ξεχωρίζει με το ποδοσφαιρικό του «πακέτο», καθώς συνδυάζει ποιότητα με αποτελεσματικότητα (10 γκολ και 4 ασίστ).

Εκτός αυτών υπάρχουν πολλά παιδιά προερχόμενα από την Elite Ακαδημία, τα οποία έχουν υπογράψει επαγγελματικά συμβόλαια και αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ομάδας. Στο group των νεαρών που έχουν συμβόλαιο συμπεριλαμβάνονται οι νεαροί Κωνσταντίνος Χνάρης (21χρονος στόπερ - Ελλάς Σύρου), Μανώλης Φαϊτάκης (20χρονος μεσοεπιθετικός - Αιγάλεω) και Θεόδωρος Φανουράκης (20χρονος επιθετικός - Χανιά). Τέλος, μένει να φανεί εάν η Χάποελ Ιερουσαλήμ θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς του Μάρκο Ρακόνιατς.

Οι παίκτες του ρόστερ της ανδρικής ομάδας του ΟΦΗ που δεσμεύονται με συμβόλαιο:

Νίκος Χριστογεώργος, τερματοφύλακας - 2028

Κλίντμαν Λίλο, τερματοφύλακας - 2029

Παναγιώτης Κατσικάς, τερματοφύλακας - 2027

Εμμανουήλ Καλαφάτης, τερματοφύλακας - 2027

Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, στόπερ - 2028

Κωνσταντίνος Κωστούλας, στόπερ - 2028

Αχιλλέας Πούγγουρας, στόπερ - 2027

Λευτέρης Κοντεκάς, στόπερ - 2028

Κωνσταντίνος Λαγουδάκης, στόπερ - 2027

Παύλος Καινουργιάκης, αριστερός μπακ - 2028

Νίκος Μαρινάκης, δεξί μπακ - 2027

Ζήσης Καραχάλιος, χαφ - 2027

Θανάσης Ανδρούτσος, χαφ - 2029

Γιώργος Κανελλόπουλος, χαφ - 2028

Γιάννης Αποστολάκης, χαφ - 2029

Ίλια Βούκοτιτς, χαφ - 2027

Μανώλης Χνάρης, χαφ - 2027

Τιάγκο Νους, εξτρέμ - 2028

Τιάγκο Ρομάνο, εξτρέμ - 2029

Γιάννης Θεοδοσουλάκης, επιθετικός - 2027

Άαρον Ισέκα, επιθετικός - 2027

Τα 10 συμβόλαια του ΟΦΗ που λήγουν

Δέκα ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ έχουν μπει στις τελευταίες εβδομάδες του συμβολαίου τους και το προσεχές διάστημα θα ξεκαθαρίσει εάν θα συνεχίσουν στο ΒΑΚ ή θα πρέπει να αντικατασταθούν στη μεταγραφική περίοδο. Εξ αρχής το πλάνο της ομάδας ήταν οι συζητήσεις με τους ποδοσφαιριστές, των οποίων το συμβόλαιο λήγει στις 30/6, να γίνουν μετά τον τελικό του Βόλου κι όπως προαναφέραμε η μοναδική εξαίρεση ήταν ο Θανάσης Ανδρούτσος, με τον οποίο η διαδικασία των επαφών για ανανέωση είχαν αρχίσει πριν καιρό.

Δυο ιδιαίτερες περιπτώσεις είναι η «σημαία» Χουάν Νέιρα και ο αρχηγός Βασίλης Λαμπρόπουλος. Ποδοσφαιριστές με τεράστια προσφορά στο σύλλογο και ηγετική παρουσία στα αποδυτήρια, οι οποίοι με βάση τη σχέση που έχουν με το κλαμπ, φαντάζει περισσότερο θέμα δικής τους... απόφασης. Από την πλευρά του ο 37χρονος Αργεντινός μετά τον τελικό εξέφρασε την επιθυμία του να μη σταματήσει το ποδόσφαιρο, ώστε να φορέσει τα ασπρόμαυρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πολύ σημαντικό ζήτημα για τον ΟΦΗ είναι πως τα 2/3 των βασικών παικτών στη γραμμή κρούσης έχουν συμβόλαιο έως το τέλος του Ιουνίου. Ο λόγος για τον διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικό Ταξιάρχη Φούντα και τον αρχισκόρερ της ομάδας (12 γκολ) Έντι Σαλσέδο. Αμφότεροι είναι από τους πλέον ποιοτικούς ποδοσφαιριστές του ρόστερ, οι οποίοι ήταν σημαντικά «όπλα» στη φαρέτρα του Χρήστου Κόντη στην ιστορική επιτυχία της τρέχουσας σεζόν.

Θέμα «εντοπίζεται» και στη θέση των ακραίων μπακ στο 3-4-3 του Έλληνα κόουτς. Στα δεξιά, ο Μπόρχα Γκονθάλεθ το καλοκαίρι του 2024 είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο και σε αυτό το διάστημα είναι βασικότατος στο άκρο της άμυνας και πολύ επιδραστικός στο επιθετικό παιχνίδι (3 γκολ - 6 ασίστ στην τρέχουσα σεζόν), όμως αυτή τη χρονιά έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμούς.

Σε αυτή τη θέση έχει την ευχέρεια να προσφέρει και ο Λέβαν Σενγκέλια. Ο διεθνής Γεωργιανός εξτρέμ είχε δύσκολη σεζόν, καθώς για μεγάλο διάστημα δεν του έβγαιναν πράγματα στο χορτάρι, όμως πρόκειται για ποδοσφαιριστή με ποιότητα, την οποία έδειξε και στον τελικό, όπου ως μπακ - χαφ ήταν ο κορυφαίος του Ομίλου, έχοντας συμμετοχή και στα τρία γκολ επί του ΠΑΟΚ.

Από τα αριστερά, ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν. Ο Έλληνας αριστερός μπακ (με την ευχέρεια να παίξει ως χαφ) ήταν βασικότατος για 1,5 χρόνο, όμως από τον Φλεβάρη έχασε ουσιαστικά τη θέση του από τον Νίκο Αθανασίου. Ο 25χρονος ακραίος οπισθοφύλακας αποκτήθηκε δανεικός από τον Ολυμπιακό μέχρι τις 30/6 και σε αυτό το διάστημα έβαλε... τούρμπο στην πτέρυγα της ομάδας του Χρήστου Κόντη, έχοντας καθοριστική συμβολή.

Ο Αθανασίου έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες έως το 2029, οι οποίοι προφανώς έχουν τον πρώτο λόγο για το μέλλον του. Με βάση την εικόνα του αυτό το διάστημα, φαντάζει αρκετά πιθανό να επιχειρήσουν οι Κρητικοί να τον διατηρήσουν στο ρόστερ, ενώ ο παίκτης από τον Γενάρη ήθελε πάρα πολύ να μετακομίσει στο Ηράκλειο. Θυμίζουμε πως αντίστοιχο δρομολόγιο έχουν κάνει σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους με ανάλογα deal τόσο ο Θανάσης Ανδρούτσος, όσο και οι Κωνσταντίνος Κωστούλας, οι οποίοι στον ΟΦΗ είναι από τους πρωταγωνιστές του ρόστερ.

Επιπρόσθετα «εκπνέει» στο φινάλε της χρονιάς τόσο το συμβόλαιο του Γιάννη Χριστόπουλου, ο οποίος από την περσινή σεζόν αποτελεί επιλογή του ροτέισον στα στόπερ (θυμίζουμε πως ο Χρήστος Κόντης παίζει με τριάδα), όσο και του Φίλιπ Μπαΐνοβιτς, ο οποίος επανήλθε από τη ρήξη χιαστού που υπέστη την περασμένη σεζόν και έκανε 9 εμφανίσεις.

Συνοπτικά στις 30/6 λήγουν τα συμβόλαια των εξής ποδοσφαιριστών: