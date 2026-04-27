Ο ΟΦΗ πραγματοποίησε την πανηγυρική του πορεία στο Ηράκλειο με τους παίκτες, το επιτελείο και τη διοίκηση της ομάδας να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους πάνω σε ανοιχτό λεωφορείο.

Το Ηράκλειο πήρε φωτιά για τα περήφανα κοπέλια του ΟΦΗ! Δύο μέρες μετά τον θρίαμβο στον Βόλο οι Κρητικοί πραγματοποίησαν τη φιέστα που οργάνωσαν για το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του κλαμπ.

Αφού η ασπρόμαυρη ΠΑΕ περίμενε όλους τους Ομιλίτες να επιστρέψουν, μετά τον θρίμαβο του Πανθεσσαλικού, στη... βάση τους σύσσωμη η οικογένεια του ΟΦΗ γιόρτασε στο Ηράκλειο αυτή την επιτυχία - ορόσημο στην αιωνόβια πορεία του κλαμπ.

Οι ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντη, μαζί με το τεχνικό επιτελείο και μέλη της διοίκησης, προεξέχοντος του διοικητικού ηγέτη του κλαμπ Μιχάλη Μπούση. έκαναν θριαμβευτική πορεία στην πόλη έχοντας μαζί τους το πολυπόθητο τρόπαιο, πάνω σε ανοιχτό λεωφορείο.

Χιλιάδες φίλοι του ΟΦΗ βγήκαν στους δρόμους του Ηρακλείου και πανηγύρισαν με την ψυχή τους τη στιγμή που περίμεναν εδώ και 39 χρόνια. Το Κύπελλο Ελλάδας επέτρεψε στο Ηράκλειο!

Οι Ομιλίτες δημιούργησαν αδιανόητες εικόνεςς με χιλιάδες καπνογόνα και βεγγαλικά, ενώ οι φωνές από τα ασταμάτητα συνθήματα... δόνησαν την πόλη, η οποία τίμησε το «καμάρι» της, όπως έπρεπε.

Φυσικά εκτός από τον... Captain America, Βασίλη Λαμπρόπουλο, και την παρέα τους την τιμητική τους είχαν τόσο ο «αρχιτέκτονας» της ομάδας, Χρήστος Κόντης, όσο και ο οραματιστής αυτού του project, Μιχάλης Μπούσης, οι οποίοι έγιναν «ένα» με τους οπαδούς.

Ο τεχνικός του Ομίλου άναψε καπνογόνο, ενώ ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ τραγούδησε το... αγαπημένο σύνθημα των ημερών: «Το Κύπελλο σηκώσαμε στο Πανθεσσαλικό!».

Η πορεία του πούλμαν άρχισε από το γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» και στη συνέχεια πέρασε από διάφορα τοπόσημα του Ηρακλείου, όπως η Πλατεία Ελευθερίας, τα «Λιοντάρια» και η Λότζια.

🎆 Η μέρα δεν θα μπορούσε να μην κλείσει με πυροτεχνήματα στο Ηράκλειο για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ#ofi pic.twitter.com/mCebcXYCb0 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 27, 2026

Χαρακτηριστικό της γιορτής που έγινε είναι πως η κάλυψη της φιέστας από την ΠΑΕ ΟΦΗ διήρκησε περίπου 4 ώρες, καθώς άρχισε στις 18:00 και ολοκληρώθηκε περίπου στις 21:40.