Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Λέβαν Σενγκέλια, καθώς δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιο του.

Μετά από μια διετία ο Λέβαν Σενγκέλια αποτελεί παρελθόν από τον ΟΦΗ. Το συμβόλαιο του διεθνή Γεωργιανού εξτρέμ ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, οι Κρητικοί του έκαναν πρόταση να συνεχίσει στην ομάδα και ενώ υπήρχε απόλυτη ταύτιση απόψεων για συνέχιση της κοινής πορείας των δυο πλευρών, ο ποδοσφαιριστής αποφάσισε να αποχωρήσει.

O 30χρονος winger προέρχεται από σεζόν με 39 εμφανίσεις, 3 γκολ και 4 ασίστ, ενώ ήταν καθοριστικός στον ιστορικό τελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, καθώς είχε συμμετοχή και στα τρία γκολ της ομάδας του, ενώ συνολικά την τελευταία διετία μέτρησε 75 συμμετοχές, με 6 γκολ και 13 ασίστ.

Οι δρόμοι των δυο πλευρών χώρισαν με αμοιβαίο σεβασμό για όσα πέρασαν μαζί και πλέον ο ΟΦΗ καλείται να καλύψει το κενό του. Θυμίζουμε πως ο Σενγκέλια υπολογιζόταν από τον Κόντη ως δεξί μπακ - χαφ στο 3-4-3, θέση στην οποία υπάρχει και το ζήτημα της παραμονής του Μπόρχα Γκονθάλεθ, του οποίου επίσης εκπνέει το συμβόλαιο.

H ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Levan Shengelia.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ομάδα μας, όχι μόνο χάρη στην καθοριστική συμβολή του στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και λόγω της αγωνιστικής του ποιότητας και των υψηλού επιπέδου ικανοτήτων του.

Παράλληλα, ξεχώρισε για τον χαρακτήρα, τις αξίες, το ήθος του, καθώς και για τον επαγγελματισμό που επιδείκνυε καθημερινά τόσο εντός, όσο και εκτός γηπέδων.

Levan, σ’ ευχαριστούμε για τη σημαντική προσφορά σου στον ΟΦΗ και σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου!».