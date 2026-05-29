Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο ΟΦΗ έχει συμφωνήσει με τους Φανούρη Γουνδουλάκη και Δημήτρη Ξουρή, ώστε να στελεχώσουν το τμήμα scouting.

Οι εξελίξεις τρέχουν στον ΟΦΗ. Μετά την αποχώρηση του Σάββα Τσαμπούρη και των σκάουτερ Χρήστου Παπαντωνόπουλου - Δημήτρη Μάρκου, με προορισμό τον Αστέρα AKTOR, οι Κρητικοί κινούνται για την άμεση αντικατάσταση τους και ήδη βρέθηκαν τα νέα μέλη του τμήματος scouting της ομάδας.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Όμιλος έχει συμφωνήσει με τους Φανούρη Γουνδουλάκη και Δημήτρη Ξουρή, οι οποίοι θα αποτελέσουν το νέο δίδυμο σκάουτερ της ΠΑΕ και οι συμφωνίες αναμένεται να πάρουν επίσημη μορφή από τις αρχές του Ιουνίου.

Ο Γουνδουλάκης έχει ενημερώσει ήδη τον Ολυμπιακό ότι στο τέλος του μήνα θα παραιτηθεί, μετά από ένα χρόνο κοινής πορείας, ενώ προέρχεται από επιτυχημένη εξαετία στο τμήμα scouting της ΑΕΚ, με την οποία πανηγύρισε το νταμπλ του 2023. Αξιοσημείωτο πως είναι κάτοχος διπλώματος UEFA A.

Από την πλευρά του ο Ξουρής θεωρείται στον χώρο ως ένας από τους πλέον εξελίξιμους στον τομέα του. Απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τμήμα Performance Analysis και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ήταν από τους συνεργάτες του Ματίας Αλμέιδα στην τριετία του στον Δικέφαλο (2022-25). Επίσης έχει εργαστεί ως σκάουτερ σε Ιωνικό, Λαμία, Πανιώνιο και Παναχαϊκή, ενώ είναι κάτοχος διπλώματος UEFA B.

Φυσικά σε εξέλιξη είναι και η διαδικασία για την συμφωνία με τον Team Manager που θα αναλάβει τις υποχρεώσεις που είχε μέχρι πρότινος ο Σάββας Τσαμπούρης. Παράλληλα θυμίζουμε πως είναι σε εξέλιξη και τα μεταγραφικά, με τις περιπτώσεις τον Ανδρέα Μπουχαλάκη και Χρίστου Σιέλη να είναι σε πρώτο πλάνο.