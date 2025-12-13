ΟΦΗ - Πανσερραϊκός: Πανό των οπαδών εναντίον Μπούση και παικτών
Ο ΟΦΗ έχει κακή πορεία στο πρωτάθλημα και οι οπαδοί του στο ματς με τον Πανσερραϊκό εξέφρασαν με πανό τη δυσαρέσκειά τους.
Κάλεσαν, μάλιστα, τον μεγαλομέτοχο και πρόεδρο Μιχάλη Μπούση να πουλήσει την ΠΑΕ αν δεν αντέχει!
Στο μεγάλο πανό που έχει αναρτηθεί στις κεντρικές θύρες απέναντι από τα επίσημα αναφέρεται:
Δείτε ΕπίσηςΟΦΗ, μεταγραφές: Επιστρέφει ο Ισέκα
«Στο ίδιο έργο θεατές πρόεδρε κάθε χρόνο, αν δεν αντέχεις πούλησε, μα εγώ θα βρώ τον δρόμο».
Στο άλλο πανό το μήνυμα είναι: «Διοίκηση και παίκτες όλοι τραγικοί».
Δείτε φωτογραφίες
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.