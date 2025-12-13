ΟΦΗ - Πανσερραϊκός: Πανό των οπαδών εναντίον Μπούση και παικτών

Γιώργος Σακελλαρίου
ΟΦΗ - Πανσερραϊκός

bet365

Οι οπαδοί του ΟΦΗ στο ματς με τον Πανσερραϊκό έχουν αναρτήσει πανό για τον Μιχάλη Μπούση και τους παίκτες.

Ο ΟΦΗ έχει κακή πορεία στο πρωτάθλημα και οι οπαδοί του στο ματς με τον Πανσερραϊκό εξέφρασαν με πανό τη δυσαρέσκειά τους.

Κάλεσαν, μάλιστα, τον μεγαλομέτοχο και πρόεδρο Μιχάλη Μπούση να πουλήσει την ΠΑΕ αν δεν αντέχει!

Στο μεγάλο πανό που έχει αναρτηθεί στις κεντρικές θύρες απέναντι από τα επίσημα αναφέρεται:

Δείτε Επίσης

ΟΦΗ, μεταγραφές: Επιστρέφει ο Ισέκα
Ισέκα

«Στο ίδιο έργο θεατές πρόεδρε κάθε χρόνο, αν δεν αντέχεις πούλησε, μα εγώ θα βρώ τον δρόμο».

 

Στο άλλο πανό το μήνυμα είναι: «Διοίκηση και παίκτες όλοι τραγικοί».

Δείτε φωτογραφίες


image
image
@Photo credits: INTIME, Σεραφείμ Καραμβαλάσης
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα