Οι οπαδοί του ΟΦΗ στο ματς με τον Πανσερραϊκό έχουν αναρτήσει πανό για τον Μιχάλη Μπούση και τους παίκτες.

Ο ΟΦΗ έχει κακή πορεία στο πρωτάθλημα και οι οπαδοί του στο ματς με τον Πανσερραϊκό εξέφρασαν με πανό τη δυσαρέσκειά τους.

Κάλεσαν, μάλιστα, τον μεγαλομέτοχο και πρόεδρο Μιχάλη Μπούση να πουλήσει την ΠΑΕ αν δεν αντέχει!

Στο μεγάλο πανό που έχει αναρτηθεί στις κεντρικές θύρες απέναντι από τα επίσημα αναφέρεται:

«Στο ίδιο έργο θεατές πρόεδρε κάθε χρόνο, αν δεν αντέχεις πούλησε, μα εγώ θα βρώ τον δρόμο».

Στο άλλο πανό το μήνυμα είναι: «Διοίκηση και παίκτες όλοι τραγικοί».

Δείτε φωτογραφίες



