Ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει στο Gazzetta για τον ΟΦΗ που κατέκτησε το 2ο τρόπαιο της «αιώνιας» ιστορίας του και τον Χρήστο Κόντη έβαλε φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του πάνω στο Κύπελλο!

Δεν πέρασαν δα και πολλά χρόνια. Για την ακρίβεια ούτε καν ένας χρόνος. Το ημερολόγιο έγραφε 24 Οκτωβρίου 2025, όταν ο Παναθηναϊκός με μια λιτή ανακοίνωσε ευχαριστούσε τον Χρήστο Κόντη, ολοκληρώνοντας την 3η (και σύντομη) θητεία του στο Κορωπί. Τα ρεπορτάζ της εποχής έλεγαν πως είχε προταθεί στον ίδιο μια θέση στο team του νεοπροσληφθέντα Ράφα Μπενίτεθ, αλλά την αρνήθηκε αφού δεν ήθελε να κάνει... πισωγύρισμα σε ρόλο βοηθού.

Το ημερολόγιο πριν μερικές ώρες έγραφε 25 Απριλίου 2026, όταν ο Χρήστος Κόντης σήκωνε ψηλά στον ουρανό του Βόλου το Κύπελλο Ελλάδος ως προπονητής του ΟΦΗ, Την ίδια ώρα που ο Ισπανός προπονητής του Παναθηναϊκού μάλλον ετοιμάζει βαλίτσες για να είναι πανέτοιμος με την λήξη της σεζόν.

Ως πρώτος προπονητής ο Χρήστος Κόντης πανηγύρισε το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδος (προηγήθηκε στο ίδιο γήπεδο αυτό με τον Παναθηναϊκό απέναντι στον Αρη), αλλά δεν χωράει αμφιβολία ότι για τον ίδιο αυτό ήταν το πιο γλυκό. Γιατί το δούλεψε, το έχτισε, το κατάκτησε!

Ήταν αυτός που έδωσε όλο αυτό το διάστημα πρώτος το σύνθημα για κατάκτηση. Ήταν αυτός που δεν του αρκούσε η χαρά της συμμετοχής, που δεν τον... γέμιζαν μόνο οι φαντεζί εικόνες από τα πούλμαν και τα καράβια. Ήθελε όλο αυτό το πακέτο, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη πέρσι στο ΟΑΚΑ για τον ΟΦΗ, φέτος να έχει και το... κερασάκι! Το γλυκό κερασάκι της κούπας. Εδώ και πολύ καιρό ήταν φανερό ότι οι Κρητικοί... έρχονταν.

Είχαν λοκάρει το παιχνίδι αυτό, τον τελικό, την ευκαιρία της ιστορίας τους. Η back to back ευκαιρία δεν έπρεπε να πάει χαμένη και δεν πήγε. Ο Χρήστος Κόντης όταν τον περασμένο χειμώνα πήρε τη... σκυτάλη από τον Ράσταβατς, παρέλαβε σχεδόν το χάος. Μια ομάδα που δεν μπορούσε να κερδίσει, μια ομάδα που αποδοκιμάζονταν στην έδρα της, παίκτες που παρουσίαζαν κακή εικόνα στο γήπεδο.

Μια ομάδα που είχε βάλει ως μέγα στόχο να... αποφύγει τα σύννεφα του υποβιβασμού. Πόσο μακρινό φαίνεται όλο αυτό σήμερα; Σήμερα που ο ΟΦΗ ο είναι Κυπελλούχος Ελλάδος, σήμερα που ο ΟΦΗ «τελείωσε» με συνοπτικές διαδικασίες τα playoffs του «5-8», σήμερα που ο ΟΦΗ ήδη πριν καν βγει ο Απρίλιος... κλείδωσε παρουσία σε League Phase. Είτε στο Europa, είτε στο Conference.

Μια σειρά ευρωπαϊκών αγώνων, αλλά και οικονομικής ανάπτυξης καθώς τα έσοδα θα είναι πολλά και γιγαντώνουν ακόμη περισσότερο τον σύλλογο. Ο ΟΦΗ στον αγωνιστικό χώρο του Πανθεσσαλικού απέναντι στον ΠΑΟΚ, έδειξε αρετές που είχε φανερώσει από την αρχή της εποχής του Κόντη. Ήταν έτοιμος, διαβασμένος, αλλά κυρίως διψασμένος.

Ο Χρήστος Κόντης και προσωπικά έβαλε μεγαλοπρεπέστατα την σφραγίδα του. Το άξιζε ο σύλλογος, το άξιζε και ο ίδιος!

