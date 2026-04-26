ΟΦΗ: Μια κούπα με... ονοματεπώνυμο!
Δεν πέρασαν δα και πολλά χρόνια. Για την ακρίβεια ούτε καν ένας χρόνος. Το ημερολόγιο έγραφε 24 Οκτωβρίου 2025, όταν ο Παναθηναϊκός με μια λιτή ανακοίνωσε ευχαριστούσε τον Χρήστο Κόντη, ολοκληρώνοντας την 3η (και σύντομη) θητεία του στο Κορωπί. Τα ρεπορτάζ της εποχής έλεγαν πως είχε προταθεί στον ίδιο μια θέση στο team του νεοπροσληφθέντα Ράφα Μπενίτεθ, αλλά την αρνήθηκε αφού δεν ήθελε να κάνει... πισωγύρισμα σε ρόλο βοηθού.
Το ημερολόγιο πριν μερικές ώρες έγραφε 25 Απριλίου 2026, όταν ο Χρήστος Κόντης σήκωνε ψηλά στον ουρανό του Βόλου το Κύπελλο Ελλάδος ως προπονητής του ΟΦΗ, Την ίδια ώρα που ο Ισπανός προπονητής του Παναθηναϊκού μάλλον ετοιμάζει βαλίτσες για να είναι πανέτοιμος με την λήξη της σεζόν.
Ως πρώτος προπονητής ο Χρήστος Κόντης πανηγύρισε το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδος (προηγήθηκε στο ίδιο γήπεδο αυτό με τον Παναθηναϊκό απέναντι στον Αρη), αλλά δεν χωράει αμφιβολία ότι για τον ίδιο αυτό ήταν το πιο γλυκό. Γιατί το δούλεψε, το έχτισε, το κατάκτησε!
Ήταν αυτός που έδωσε όλο αυτό το διάστημα πρώτος το σύνθημα για κατάκτηση. Ήταν αυτός που δεν του αρκούσε η χαρά της συμμετοχής, που δεν τον... γέμιζαν μόνο οι φαντεζί εικόνες από τα πούλμαν και τα καράβια. Ήθελε όλο αυτό το πακέτο, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη πέρσι στο ΟΑΚΑ για τον ΟΦΗ, φέτος να έχει και το... κερασάκι! Το γλυκό κερασάκι της κούπας. Εδώ και πολύ καιρό ήταν φανερό ότι οι Κρητικοί... έρχονταν.
Πουρσανίδης: «Για κάτι τέτοιες στιγμές αξίζουν όλες οι θυσίες και όλη η δουλειά»
ΟΦΗ: Γράφτηκε ιστορία, ο Λαμπρόπουλος σήκωσε το δεύτερο Κύπελλο του Ομίλου
Είχαν λοκάρει το παιχνίδι αυτό, τον τελικό, την ευκαιρία της ιστορίας τους. Η back to back ευκαιρία δεν έπρεπε να πάει χαμένη και δεν πήγε. Ο Χρήστος Κόντης όταν τον περασμένο χειμώνα πήρε τη... σκυτάλη από τον Ράσταβατς, παρέλαβε σχεδόν το χάος. Μια ομάδα που δεν μπορούσε να κερδίσει, μια ομάδα που αποδοκιμάζονταν στην έδρα της, παίκτες που παρουσίαζαν κακή εικόνα στο γήπεδο.
Μια ομάδα που είχε βάλει ως μέγα στόχο να... αποφύγει τα σύννεφα του υποβιβασμού. Πόσο μακρινό φαίνεται όλο αυτό σήμερα; Σήμερα που ο ΟΦΗ ο είναι Κυπελλούχος Ελλάδος, σήμερα που ο ΟΦΗ «τελείωσε» με συνοπτικές διαδικασίες τα playoffs του «5-8», σήμερα που ο ΟΦΗ ήδη πριν καν βγει ο Απρίλιος... κλείδωσε παρουσία σε League Phase. Είτε στο Europa, είτε στο Conference.
Μια σειρά ευρωπαϊκών αγώνων, αλλά και οικονομικής ανάπτυξης καθώς τα έσοδα θα είναι πολλά και γιγαντώνουν ακόμη περισσότερο τον σύλλογο. Ο ΟΦΗ στον αγωνιστικό χώρο του Πανθεσσαλικού απέναντι στον ΠΑΟΚ, έδειξε αρετές που είχε φανερώσει από την αρχή της εποχής του Κόντη. Ήταν έτοιμος, διαβασμένος, αλλά κυρίως διψασμένος.
Ο Χρήστος Κόντης και προσωπικά έβαλε μεγαλοπρεπέστατα την σφραγίδα του. Το άξιζε ο σύλλογος, το άξιζε και ο ίδιος!
Η πρώτη επαφή με τον.. χώρο έγινε στις «Παιδικές Φωνές» της Τετάρτης Δημοτικού σε ένα σχολείου του Αγρινίου. Ενα αθλητικό μονόστηλο και... όλος ο κόσμος δικός του. Από τότε κύλησαν... τόνοι κυβικά νερού στο αυλάκι αλλά το μυαλό πάντα εδώ γύρω τριγύριζε.
Για μια δεκαετία και κάτι μια μαγευτική περιήγηση στον κόσμο του χαρτιού και της εφημερίδας. Εφημερίδων για την ακρίβεια. Και μια και δύο και τρεις. Με μια τζούρα κι από ραδιόφωνο. Όμως η άλλοτε κραταιά και πλέον μια γλυκιά ανάμνηση «Αθλητική Ηχώ» έχει την δική της ξεχωριστή θέση στην καρδιά.
Κι από τον Ιούνιο του 2008 (βάλε κι ένα μήνα πριν τα δοκιμαστικά) το Gazzetta κυριαρχεί. Τα κτήρια αλλάζουν. Πότε Κατεχάκη, πότε Νέο Ηράκλειο και τώρα Αγία Παρασκευή. Η αγαπημένη όμως συνήθεια 15 ετών δεν αλλάζει ποτέ. Θέματα, τίτλοι, ειδήσεις, μεταγραφές, αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, αφιερώματα, μεγάλες διοργανώσεις. Όλα περνάνε μπροστά από τα μάτια και μεταφέρονται με αγάπη στην οθόνη. Συνεχίζεται...