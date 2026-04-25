Σήκωσαν στους ώμους τον Κόντη: «Περήφανος για τα παιδιά και για τον κόσμο της Κρήτης»

Απίθανα συναισθήματα στις δηλώσεις του Χρήστου Κόντη μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ στην παράταση πήρε το Κύπελλο Ελλάδας στον τελικό με τον ΠΑΟΚ, με τον Χρήστο Κόντη να δηλώνει την περηφάνεια του για την Κρήτησ και για τους παίκτες του στην Cosmote TV.

Μάλιστα στις δηλώσεις του οι ποδοσφαιριστές του, του έκαναν... επίθεση αγάπης, ενώ ένας οπαδός της ομάδας στη συβνέχεια τον σήκωσε στους ώμους!

«Είναι τρομερό το συναίσθημα. Κοιτάξτε τον κόσμο, τα παιδιά που έκαναν μια συγκλονιστική προσπάθεια. Είμαστε πανάξιοι Κυπελλούχοι. Με όλη τη δουλειά που έχουν κάνει. Είμαι περήφανος για τα παιδιά και για τον κόσμο της Κρήτης», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Πάθος, περηφάνια, αγάπη, φιλοξενία. Ο κόσμος της Κρήτης είναι καταπληκτικός. Νιώθω λες και είμαι 100 χρόνια εκεί. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Πρέπει να δώσω κάτι και αυτό είναι το ευχαριστώ το δικό μου σε αυτούς».

Τέλος για την έξοδο της ομάδας στην Ευρώπη ανέφερε: «Είναι ένα συγκλονιστικό επίτευγμα να μπορέσουμε του χρόνου να κάνουμε κάτι μεγάλο. Έχουμε και μια πιθανότητα να μπούμε και στο Europa League.