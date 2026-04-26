Πουρσανίδης: «Για κάτι τέτοιες στιγμές αξίζουν όλες οι θυσίες και όλη η δουλειά»

Πανευτυχής ο γενικός διευθυντής του ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ηλίας Πουρσανίδης, ο οποίος έκλαψε από χαρά μετά το τελευταίο σφύριγμα του τελικού, που σήμανε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ για δεύτερη φορά στην ιστορία του, μίλησε στην Cosmote TV.

Ο γενικός διευθυντής του ΟΦΗ ήταν πανευτυχής και δήλωσε πως όλοι οι κόποι ανταμείφθηκαν.

«Υπάρχουν πράγματα που δεν εξηγούνται. Συναισθήματα που σου δίνει το ποδόσφαιρο που δεν μπαίνουν σε λέξεις. Για κάτι τέτοιες στιγμές αξίζουν όλες οι θυσίες και όλη η δουλειά. Για τη χαρά που βλέπεις στον κόσμο μας που ήρθε τόσο μακριά από το Ηράκλειο για να ζήσει μια ιστορική στιγμή. Τους παίκτες μας, τον πρόεδρο που κάνει τα πάντα για να χαρίσει αυτή τη στιγμή σε όλους στην ομάδα».