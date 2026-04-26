Η δήλωση - υπόσχεση του Μιχάλη Μπούση μετά το χαμένο τελικό με τον Ολυμπιακό που πήρε… σάρκα και οστά ένα χρόνο μετά με την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ!

Η νύχτα της 17ης Μαϊου του 2025 ήταν δύσκολη για τον ΟΦΗ. Οι Κρητικοί μετά από 33 χρόνια είχαν επιστρέψει σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδος. Στο ίδιο γήπεδο, στο Ολυμπιακό Στάδιο και με τον ίδιο αντίπαλο, τον Ολυμπιακό. Δυστυχώς για τους Ομιλήτες ίδια και η κατάληξη. Ήττα με… κάτω τα χέρια (2-0) και το όνειρο για επανάληψη του άθλου του ’87, έμεινε απλά όνειρο.

Ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ, ο Μιχάλης Μπούσης βλέποντας πικραμένους και δακρυσμένους τους παίκτες, τους ανθρώπους της ομάδας, αλλά και ένα ολόκληρο λαό που ταξίδεψε από την Κρήτη κι από κάθε μέρους του κόσμου με αεροπλάνα και βαπόρια, δεν ήθελε να αφήσει τη… σπίθα να σβήσει.

«Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει» τραγουδούσε όλη η εξέδρα, οπότε ακόμη και μια πικρή στιγμή όπως είναι η απώλεια ενός τροπαίου σε τελικό δεν θα έπρεπε να είναι εμπόδιο σε αυτό το… άπλωμα της φωτιάς «από άκρη σ΄ακρή» στο νησί.

Ο Μιχάλης Μπούσης θέλησε να κάνει σε όλους κατανοητό ότι η περσινή παρουσία του ΟΦΗ στον τελικό δεν ήταν ένα… πυροτέχνημα που θα εμφανίζονταν μετά από 30 χρόνια ξανά. Ήξερε τη δυναμική της ομάδας του, ήξερε την δίψα του κόσμου, είχε την φιλοδοξία και φρόντισε όλο αυτό να το διατηρήσει. Ήθελε να αφήσει πίσω τα… πέτρινα χρόνια του Ομίλου.

Μια μέρα μετά την απώλεια του τροπαίου, σε ανάρτησή του στα social media ο ιδιοκτήτης της ομάδας του Ηρακλείου έγραψε:

«Ευχαριστούμε τους φιλάθλους του ΟΦΗ για την αληθινή αγάπη και υποστήριξη.

Μας τα έδειξαν όλα ταξιδεύοντας με πλοία και αεροπλάνα για να είναι μαζί μας και να μας βοηθήσουν να παλέψουμε μέχρι το τέλος.

Ευχαριστούμε τους χορηγούς της ομάδας μας που μας στηρίζουν.

Ευχαριστούμε όλους τους παίκτες που μας χάρισαν όλες αυτές τις όμορφες αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα μαζί μας.

Ευχαριστούμε όλους τους προπονητές και το προσωπικό μας που έδωσαν τόση σκληρή δουλειά και αφοσίωση.

Ευχαριστούμε όλους τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που μας φέρθηκαν με σεβασμό και εκτίμηση.

Θέλω επίσης να πω ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια καταφέραμε να έχουμε ένα γήπεδο γεμάτο φιλάθλους που έδειξαν την αληθινή τους αγάπη για το άθλημα.

Σας υπόσχομαι ένα πράγμα: ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να επιστρέψουμε ξανά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ».

Δεν ήταν ένα τυπικό ευχαριστώ για να βγει η υποχρέωση. Το φινάλε ήταν μια δυνατή υπόσχεση που δεν άφηνε περιθώρια για παρερμηνείες!

«Σας υπόσχομαι ένα πράγμα: ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να επιστρέψουμε ξανά» έγραφε ο Μιχάλης Μπούσης και σε όλο αυτό το διάστημα φρόντισε να κάνει τα λόγια πράξη.

Με ένα deal ρεκόρ για τα δεδομένα του ΟΦΗ, ο Τιάγκο Νους από… δανεικός, έγινε «κοπέλι» και με τη βούλα ως το 2028.

Η ομάδα της Κρήτης ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του 23χρονου Αργεντινού επιθετικού από την Αρχεντίνος Τζούνιορς, αφού κατέβαλε περίπου 800.000 ευρώ καθιστώντας τη μεταγραφή μία από τις ακριβότερες στην ιστορία της.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά… ανάγκασε μέχρι και την μητέρα του να σκαρφαλώσει στα κάγκελα και να πανηγυρίσει μαζί του ένα ιστορικό γκολ! Ισέκα και Αθανασίου στην χειμερινή περίοδο βρέθηκαν στο Ηράκλειο για το αγωνιστικό step up, ενώ πρώτα από όλα είχε προηγηθεί και η συμφωνία με τον Χρήστο Κόντη.

Στο Ηράκλειο έγιναν κινήσεις έτσι ώστε ο ΟΦΗ να μεγαλώσει, να βρει την χαμένη του αίγλη και όλα αυτά να… κουμπώσουν και με έναν τίτλο. Ετσι και έγινε. Από το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, ο Ομιλος Φιλάθλων Ηρακλείου λογίζεται ως Κυπελλούχος Ελλάδος.

Αν μη τι άλλο ο Μπούσης κράτησε την υπόσχεση του. Ο ΟΦΗ επέστρεψε ξανά…