ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (Τελικός): Τα έσοδα που εξασφάλισαν οι Κρητικοί
Η εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή συμμετοχή του ΟΦΗ δημιουργεί σημαντικές οικονομικές προοπτικές για τον σύλλογο. Μόνο από την παρουσία του στη league phase του Conference League, οι Κρητικοί αναμένεται να ενισχύσουν τα ταμεία τους με περίπου 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το ποσό προστίθενται 175.000 ευρώ από τη συμμετοχή στη διαδικασία των playoffs, ενώ επιπλέον έσοδα προκύπτουν και από το λεγόμενο value pillar, που σχετίζεται με την εμπορική αξία της αγοράς και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Το οικονομικό όφελος γίνεται ακόμη μεγαλύτερο σε περίπτωση υπέρβασης.
Αν ο ΟΦΗ καταφέρει να περάσει τα playoffs του Europa League, τότε εξασφαλίζει σαφώς υψηλότερα εγγυημένα έσοδα, που πλησιάζουν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ μόνο από τη συμμετοχή στη league phase. Σε αυτά προστίθεται εκ νέου το μπόνους των 175.000 ευρώ από τα playoffs, καθώς και τα επιπλέον ποσά που προκύπτουν από το value pillar. Συνολικά, πρόκειται για μια οικονομική «ανάσα» που μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τον σχεδιασμό και τη δυναμική του συλλόγου την επόμενη περίοδο. Τα παραπάνω ποσά είναι τα ελάχιστα δυνατά, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αυξημένα την επόμενη σεζόν.
Τα φετινά αγωνιστικά έσοδα από τη League Phase του Europa League
Πριμ συμμετοχής: 4.310.000 ευρώ
Πριμ κατάταξης: 75.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36
Νίκη στη League Phase: 450.000 ευρώ
Ισοπαλία στη League Phase: 150.000 ευρώ
Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8: 600.000 ευρώ
Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16: 300.000 ευρώ
Πρόκριση στα Play Off: 300.000 ευρώ
Πρόκριση στους «16»: 1.750.000 ευρώ
Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000 ευρώ
Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000 ευρώ
Φιναλίστ: 7.000.000 ευρώ
Κατάκτηση τροπαίου: 6.000.000
Τα φετινά αγωνιστικά έσοδα από τη League Phase του Conference League
Πριμ συμμετοχής: 3.170.000 ευρώ
Πριμ κατάταξης: 28.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36
Νίκη στη League Phase: 400.000 ευρώ
Ισοπαλία στη League Phase: 133.000 ευρώ
Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8: 400.000 ευρώ
Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16: 200.000 ευρώ
Πρόκριση στα Play Off: 200.000 ευρώ
Πρόκριση στους «16»: 800.000 ευρώ
Πρόκριση στα προημιτελικά: 1.300.000 ευρώ
Πρόκριση στα ημιτελικά: 2.500.000 ευρώ
Φιναλίστ: 4.000.000 ευρώ
Κατάκτηση τροπαίου: 3.000.000
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.