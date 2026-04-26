O ΟΦΗ έγραψε ιστορία, εξασφάλισε συμμετοχή σε League Phase της UEFA και τα έσοδά του θα εκτοξευθούν.

Η εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή συμμετοχή του ΟΦΗ δημιουργεί σημαντικές οικονομικές προοπτικές για τον σύλλογο. Μόνο από την παρουσία του στη league phase του Conference League, οι Κρητικοί αναμένεται να ενισχύσουν τα ταμεία τους με περίπου 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το ποσό προστίθενται 175.000 ευρώ από τη συμμετοχή στη διαδικασία των playoffs, ενώ επιπλέον έσοδα προκύπτουν και από το λεγόμενο value pillar, που σχετίζεται με την εμπορική αξία της αγοράς και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Το οικονομικό όφελος γίνεται ακόμη μεγαλύτερο σε περίπτωση υπέρβασης.

Αν ο ΟΦΗ καταφέρει να περάσει τα playoffs του Europa League, τότε εξασφαλίζει σαφώς υψηλότερα εγγυημένα έσοδα, που πλησιάζουν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ μόνο από τη συμμετοχή στη league phase. Σε αυτά προστίθεται εκ νέου το μπόνους των 175.000 ευρώ από τα playoffs, καθώς και τα επιπλέον ποσά που προκύπτουν από το value pillar. Συνολικά, πρόκειται για μια οικονομική «ανάσα» που μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τον σχεδιασμό και τη δυναμική του συλλόγου την επόμενη περίοδο. Τα παραπάνω ποσά είναι τα ελάχιστα δυνατά, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αυξημένα την επόμενη σεζόν.

Τα φετινά αγωνιστικά έσοδα από τη League Phase του Europa League

Πριμ συμμετοχής: 4.310.000 ευρώ

Πριμ κατάταξης: 75.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36

Νίκη στη League Phase: 450.000 ευρώ

Ισοπαλία στη League Phase: 150.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8: 600.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16: 300.000 ευρώ

Πρόκριση στα Play Off: 300.000 ευρώ

Πρόκριση στους «16»: 1.750.000 ευρώ

Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000 ευρώ

Φιναλίστ: 7.000.000 ευρώ

Κατάκτηση τροπαίου: 6.000.000



Τα φετινά αγωνιστικά έσοδα από τη League Phase του Conference League



Πριμ συμμετοχής: 3.170.000 ευρώ

Πριμ κατάταξης: 28.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36

Νίκη στη League Phase: 400.000 ευρώ

Ισοπαλία στη League Phase: 133.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8: 400.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16: 200.000 ευρώ

Πρόκριση στα Play Off: 200.000 ευρώ

Πρόκριση στους «16»: 800.000 ευρώ

Πρόκριση στα προημιτελικά: 1.300.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 2.500.000 ευρώ

Φιναλίστ: 4.000.000 ευρώ

Κατάκτηση τροπαίου: 3.000.000