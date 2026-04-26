Το έπος του ΟΦΗ: Ποια η χαώδης διαφορά της «χρηματιστηριακής» αξίας των Κρητικών κόντρα στον ΠΑΟΚ
Το βράδυ του Σαββάτου θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη των φιλάθλων του ΟΦΗ, τόσο γιατί οι Ομιλίτες πήραν για δεύτερη φορά στην ιστορία τους το Κύπελλο Ελλάδος, όσο και γιατί αυτή η κατάκτηση έμοιαζε σαν έναν άθλο του «Δαυίδ» απέναντι στον «Γολιάθ».
Η διαφορά της χρηματιστηριακής αξίας των δύο φιναλίστ ήταν χαώδης, με τον ΠΑΟΚ να γνωρίζει την ήττα από μια ενδεκάδα 4,5 φορές πιο φθηνή!
Η ενδεκάδα με την οποία παρατάχθηκε ο ΟΦΗ, σύμφωνα με το Transfermarkt, ξεπερνούσε για λίγο τα 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο πιο ακριβός παίκτης που ξεκίνησε βασικος από την πλευρά των Κρητικών ήταν ο Ταξιάρχης Φούντας, που κοστολογείται στα 1,8 εκατ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ, με τη χρηματιστηριακή του αξία να αγγίζει τα 20 εκατ.ευρώ, κοστίζει υπερδιπλάσια από ολόκληρη την αρχική ενδεκάδα του ΟΦΗ στον τελικό του Πανθεσσαλικού!
Αν προσθέσουμε δε και τον Ζίβκοβιτς των 8 εκατομμυρίων ευρώ, που ήταν ο δεύτερος ακριβότερος παίκτης του Λουτσέσκου στον τελικό, η οικονομική διαφορά ανάμεσα στους δύο φιναλίστ γίνεται ακόμα πιο μεγάλη.
Αναλυτικά οι αξίες των δύο ομάδων με βάση το Transfermarkt
|ΟΦΗ
|ΠΑΟΚ
|Παίκτης
|Αξία (€)
|Παίκτης
|Αξία (€)
|Φούντας
|1.800.000
|Κωνσταντέλιας
|20.000.000
|Σαλσίδο
|1.200.000
|Ζίβκοβιτς
|8.000.000
|Νους
|1.000.000
|Μιχαηλίδης
|3.000.000
|Αθανασίου
|1.000.000
|Κένι
|2.500.000
|Κρίζμανιτς
|1.000.000
|Κεντζιόρα
|2.000.000
|Χριστογεώργος
|800.000
|Μπάμπα
|2.000.000
|Σενγκέλια
|700.000
|Μεϊτέ
|1.800.000
|Ανδρούτσος
|600.000
|Οζντόεφ
|1.500.000
|Καραχάλιος
|600.000
|Μύθου
|1.000.000
|Κωστούλας
|500.000
|Τσιφτσής
|800.000
|Πούγγουρας
|400.000
|Τάισον
|275.000
