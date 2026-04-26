Το έπος του ΟΦΗ: Ποια η χαώδης διαφορά της «χρηματιστηριακής» αξίας των Κρητικών κόντρα στον ΠΑΟΚ

Η τεράστια διαφορά στη χρηματιστηριακή αξία της ενδεκάδας του κυπελλούχου ΟΦΗ σε σχέση με τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Πανθεσσαλικού.

Το βράδυ του Σαββάτου θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη των φιλάθλων του ΟΦΗ, τόσο γιατί οι Ομιλίτες πήραν για δεύτερη φορά στην ιστορία τους το Κύπελλο Ελλάδος, όσο και γιατί αυτή η κατάκτηση έμοιαζε σαν έναν άθλο του «Δαυίδ» απέναντι στον «Γολιάθ».

Η διαφορά της χρηματιστηριακής αξίας των δύο φιναλίστ ήταν χαώδης, με τον ΠΑΟΚ να γνωρίζει την ήττα από μια ενδεκάδα 4,5 φορές πιο φθηνή!

Η ενδεκάδα με την οποία παρατάχθηκε ο ΟΦΗ, σύμφωνα με το Transfermarkt, ξεπερνούσε για λίγο τα 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο πιο ακριβός παίκτης που ξεκίνησε βασικος από την πλευρά των Κρητικών ήταν ο Ταξιάρχης Φούντας, που κοστολογείται στα 1,8 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ, με τη χρηματιστηριακή του αξία να αγγίζει τα 20 εκατ.ευρώ, κοστίζει υπερδιπλάσια από ολόκληρη την αρχική ενδεκάδα του ΟΦΗ στον τελικό του Πανθεσσαλικού!

Αν προσθέσουμε δε και τον Ζίβκοβιτς των 8 εκατομμυρίων ευρώ, που ήταν ο δεύτερος ακριβότερος παίκτης του Λουτσέσκου στον τελικό, η οικονομική διαφορά ανάμεσα στους δύο φιναλίστ γίνεται ακόμα πιο μεγάλη.

Αναλυτικά οι αξίες των δύο ομάδων με βάση το Transfermarkt