Η Καλαμάτα έστειλε το δικό της μήνυμα στον ΟΦΗ και τον Μιχάλη Μπούση με αφορμή την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος στο Πανθεσσαλικό.

Στον έβδομο ουρανό βρίσκεται από το βράδυ του Σαββάτου (25/4) ο ΟΦΗ και ο κόσμος του, με το Ηράκλειο να «καίγεται» μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Με αφορμή τη νίκη της ομάδας του Χρήστου Κόντη στον μεγάλο τελικό του Βόλου, η Καλαμάτα και ο μεγαλομέτοχός της, Γιώργος Πρασσάς έστειλαν συγχαρητήρια τους Ομιλίτες σημειώνοντας πως είναι πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο το να γράφονται τέτοιες ιστορίες στον θεσμό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Συγχαρητήρια ΟΦΗ!

Η ΠΑΕ Καλαμάτα και ο μεγαλομέτοχος & πρόεδρος της, Γιώργος Πρασσάς, αισθάνονται την ανάγκη να εκφράσουν τα θερμά και ειλικρινή τους συγχαρητήρια προς τον ΟΦΗ και τον πρόεδρό του, Μιχάλη Μπούση, για το σπουδαίο και άξιο επίτευγμα της κατάκτησης του Κυπέλλου.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από τέτοιες όμορφες ιστορίες!

Η πορεία του ΟΦΗ μέχρι την κορυφή αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και πηγή έμπνευσης για όλους όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο».