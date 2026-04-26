Καλαμάτα: Συνεχάρη τον ΟΦΗ για την κατάκτηση του κυπέλλου
Στον έβδομο ουρανό βρίσκεται από το βράδυ του Σαββάτου (25/4) ο ΟΦΗ και ο κόσμος του, με το Ηράκλειο να «καίγεται» μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Με αφορμή τη νίκη της ομάδας του Χρήστου Κόντη στον μεγάλο τελικό του Βόλου, η Καλαμάτα και ο μεγαλομέτοχός της, Γιώργος Πρασσάς έστειλαν συγχαρητήρια τους Ομιλίτες σημειώνοντας πως είναι πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο το να γράφονται τέτοιες ιστορίες στον θεσμό.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καλαμάτας
«Συγχαρητήρια ΟΦΗ!
Η ΠΑΕ Καλαμάτα και ο μεγαλομέτοχος & πρόεδρος της, Γιώργος Πρασσάς, αισθάνονται την ανάγκη να εκφράσουν τα θερμά και ειλικρινή τους συγχαρητήρια προς τον ΟΦΗ και τον πρόεδρό του, Μιχάλη Μπούση, για το σπουδαίο και άξιο επίτευγμα της κατάκτησης του Κυπέλλου.
Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από τέτοιες όμορφες ιστορίες!
Η πορεία του ΟΦΗ μέχρι την κορυφή αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και πηγή έμπνευσης για όλους όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.