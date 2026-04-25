ΟΦΗ: Γράφτηκε ιστορία, ο Λαμπρόπουλος σήκωσε το δεύτερο Κύπελλο του Ομίλου
Ο ΟΦΗ μετά από 39 χρόνια επανέλαβε τον θρίαμβο του 1987 και έγραψε ιστορία! Οι Κρητικοί νίκησαν τον ΠΑΟΚ με 3-2 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και κατέκτησαντ ο δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας στην αιωνόβια πορεία τους.
Ο σπουδαίος Νίκος Μαχλάς έφερε εκ νέου το τρόπαιο, όπως και πριν τη σέντρα, και το τοποθέτηση στο βάθρο του, όπου περίμενε τους θριαμβευτές.
Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου και αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Νίκος Τζώρτζογλου, παρέδωσε το τρόπαιο στον αρχηγό Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο οποίος το σήκωσε στον ουρανό του Βόλου, σε μια εικόνα που θα μείνει για πάντα στην ιστορία του ΟΦΗ και του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Φυσικά μετά την απονομή τα «παιδιά» του Κόντη πήγαν το Κύπελλο στον λαό τους και γόρτασαν μαζί τους. Επόμενη στάση: Hράκλειο!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.