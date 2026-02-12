Ενας δίκαιος τελικός κι ένας «λίγος» Παναθηναϊκός

O Γιάννης Σερέτης γράφει για τους δύο ημιτελικούς Κυπέλλου, τους άξιους φιναλίστ του Απριλίου και τον Παναθηναϊκό που έφυγε από την Τούμπα με μηδέν ευκαιρίες...

Για... ένα γκολ εναντίον της Μαρκό, μπήκε στο μονοπάτι των «αιωνίων». Ο γίγας Δημήτρης Μοναστηρλής του χάρισε την πρόκριση στα πέναλτι επί του Ατρομήτου στα πέναλτι. Με τον Ανέστη Μύθου «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Μετά νίκησε εύκολα στη Λεωφόρο και χθες νίκησε ακόμα πιο εύκολα στην Τούμπα τον Παναθηναϊκό με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Χατσίδη και MVP τον Γιώργο Γιακουμάκη: δικαίως στον τελικό ο ΠΑΟΚ που είχε μείνει εκτός τετράδας στη League Phase του Κυπέλλου!

Αμ ο άλλος; Ο άλλος έγινε η πρώτη επαρχιακή ομάδα που νίκησε στην OPAP Arena! Πήγε και απέκλεισε την ΑΕΚ! Και εν συνεχεία, άξιζε τη νίκη στο πρώτο ματς επί του Λεβαδειακού (1-1) και την πήρε τελικά στη Λιβαδειά παίζοντας με δέκα παίκτες για μία ώρα! Υπάρχει πιο άξιος τελικός Κυπέλλου απ΄ αυτό το ΠΑΟΚ – ΟΦΗ; Οχι βέβαια! Δίκαιος θα ήταν και το ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός αν η ομάδα που έχει παίξει μαζί με το Δικέφαλο του Βορρά το ομορφότερο ποδόσφαιρο εφέτος στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της σεζόν, ήταν ανώτερος του ΟΦΗ και στα δύο ματς. Μα δεν ήταν, παρότι χθες έπαιξε δικαίως και με παίκτη παραπάνω: θόλωσε από το άγχος του «πρέπει», του «φαβορί» μετά την αποβολή του Σαλσέδο και της ιστορικής επιτυχίας. Ισως να έπαιξε το ρόλο του ότι ο ΟΦΗ ήταν και πιο «ψημένος» στο άγχος αυτής της διαδικασίας, έχοντας πάρει πέρυσι την πρόκριση – θρίλερ επί του Αστέρα Τρίπολης στον τελικό εναντίον του Ολυμπιακού.

Οσο για τον έτερο ημιτελικό; Οταν ο Παναθηναϊκός είχε φέρει τη συνθήκη στα μέτρα του εκεί γύρω στο 60' - 65', δεν τόλμησε! Και το πλήρωσε με το γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη που ήταν ο «σημαιοφόρος» του ΠΑΟΚ σ' αυτή την εύκολη τελικά πρόκριση. Ναι, ο Παναθηναϊκός στάθηκε καλά αμυντικά για 50 λεπτά, μετά τη «θάλασσα» στο πρώτο δεκάλεπτο. Ναι, θα μπορούσε να έχει αποβληθεί ο Μιχαηλίδης με δεύτερη κίτρινη κάρτα για το τάκλιν στον Ταμπόρδα. Ομως οι Πράσινοι ήταν πολύ κατώτεροι της περίστασης επιθετικά. Παίζοντας με καινούριο φορ, καινούριο εξτρέμ, φρέσκο αμυντικό μέσο και ουσιαστικά “νέο” τον Ταμπόρδα έφυγαν από την Τούμπα χωρίς έστω μία ευκαιρία της προκοπής εκτός από ένα... σουτάκι του Ρενάτο Σάντσες στα τελευταία λεπτά. Πώς να πάρει την πρόκριση με μηδέν ευκαιρίες;

Στην πραγματικότητα αυτός ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ανώτερος του σημερινού Παναθηναϊκού. Και λόγω δουλειάς ετών και λόγω ποιότητας στη μεσαία γραμμή, στα άκρα της επίθεσης και στη θέση του φορ με τον Γιακουμάκη που κοντεύει από το Φεβρουάριο να βάλει όσα γκολ είχαν πετύχει πέρυσι όλοι μαζί οι φορ του ΠΑΟΚ (15 έναντι 18)! Θα ήταν ποδοσφαιρικά παράλογο να προκριθούν οι Πράσινοι και το έκανε ακόμα πιο παράλογο ο Μπενίτεθ με την επιλογή του Μπακασέτα ως «οκτάρι» που δεν του «βγήκε» ούτε οργανωτικά, ούτε αμυντικά, αλλά και με την αντικατάσταση του Τετέι από τον Σφιντέρσκι. Μεγάλο σφάλμα του Ισπανού τεχνικού! Οχι μόνο διότι ο νεαρός Ελληνας φορ κέρδιζε τις περισσότερες μάχες από τον Μιχαηλίδη που είχε από το πρώτο ημίχρονο κίτρινη κάρτα, αλλά και επειδή ο Ισπανός ξόδεψε τη δυνατότητα να παίξει με δύο επιθετικούς, διεκδικώντας τις όποιες πιθανότητες είχε για ένα γκολ που θα «έστελνε» το ματς στην παράταση. Θα μπορούσε να αντικαταστήσει έναν στόπερ και να παίξει με 4-4-2. Θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον κουρασμένο Ταμπόρδα και να φέρει τον Τετέι πιο πλάγια όπως πολλάκις έχει κάνει ο Λέτο στην Κηφισιά. Αλλά δεν έκανε τίποτα από τα δύο...

Ο Παναθηναϊκός έφυγε από την Τούμπα έχοντας κορυφαίο τον Αλμπάν Λαφόν κι' αυτό τα λέει όλα. Ενθαρρυντική ήταν η απόδοση των Αντίνο – Ταμπόρδα και ο Τετέι θα μπορούσε να προσφέρει πολύ περισσότερα αν είχε τροφοδοτηθεί καλύτερα. Επέστρεψε στην... πραγματικότητα μετά το θρίαμβο στο «Γ. Καραϊσκάκης» κι αν δεν καταφέρει να μπει στην τετράδα αυτό το χθεσινό ήταν το... τελευταίο εφετινό του ντέρμπι! Στις 12 Φεβρουαρίου! Διότι έχει ήδη παίξει με Ολυμπιακό (0-1), ΑΕΚ (4-0) και ΠΑΟΚ (2-0) στον β' γύρο.

Οποιος άκουσε χθες τον Μπενίτεθ στην pregame εκπομπή της Cosmote TV κατάλαβε πόσο... μεταβατική θεωρεί την εφετινή σεζόν, με ρόστερ που κατά τη γνώμη του δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε πολλά στυλ παιχνιδιού. Μ' αυτό το ρόστερ, όμως, καλείται τουλάχιστον να εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Διότι - εκτός όλων των άλλων δεινών για το Τριφύλλι - σε διαφορετική περίπτωση η θέση του θα καταστεί επισφαλής και το «διαζύγιο» θα είναι (πολύ) πιθανό.

Οσο για το Europa League; Η φλόγα του οπαδού και του παίκτη είναι εκεί, αναμμένη! Αλλά προφανώς δεν αρκεί...