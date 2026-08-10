Δείτε τι πιθανότητες δίνει το Football Rankings σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ για να αποκλείσουν Ναϊμέγκεν και Άντερλεχτ αντίστοιχα.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν μαξιλαράκια ασφαλείας στον 3ο προκριματικό γύρο Champions και Europa League, όπου μετέχουν αντιστοίχως, με το 0-0 των Πειραιωτών ενάντια στη Ναϊμέγκεν και το 1-0 της Άντερλεχτ στην Τούμπα να τους φέρνει σε ανάγκη για κατά πολύ βελτιωμένες εμφανίσεις στις ρεβάνς.

Σύμφωνα με το Football Rankings, οι Ερυθρόλευκοι διατηρούν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση ενάντια στη NEC, με τον αλγόριθμο να δίνει 63% πιθανότητες στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να συνεχίσει στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Από την άλλη, η ίδια σελίδα παρουσιάζει ως γκραν φαβορί για πρόκριση εις βάρος του ΠΑΟΚ την Άντερλεχτ, που συγκεντρώνει 80% πιθανότητες να προκριθεί στα playoffs του Europa μετά το διπλό στη Θεσσαλονίκη.

✅ To Prevail in the Champions League - QR3:



🇭🇷 D. Zagreb - 99.96%

🇹🇷 Fenerbahçe - 95%

🇸🇰 S. Bratislava - 86%

🇩🇰 AGF - 75%

🇧🇬 Levski Sofia - 71%

🇫🇷 Lyon - 66%

🇬🇷 Olympiacos - 63%

🇳🇴 Bodø/Glimt - 55%

🇮🇱 H. Beer Sheva - 55%

🇸🇮 Celje - 53%



👉 All % at our Page (link in bio)! pic.twitter.com/IdjbwKjxyR August 10, 2026