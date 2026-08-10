Football Rankings: Οι πιθανότητες πρόκρισης Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν μαξιλαράκια ασφαλείας στον 3ο προκριματικό γύρο Champions και Europa League, όπου μετέχουν αντιστοίχως, με το 0-0 των Πειραιωτών ενάντια στη Ναϊμέγκεν και το 1-0 της Άντερλεχτ στην Τούμπα να τους φέρνει σε ανάγκη για κατά πολύ βελτιωμένες εμφανίσεις στις ρεβάνς.
Σύμφωνα με το Football Rankings, οι Ερυθρόλευκοι διατηρούν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση ενάντια στη NEC, με τον αλγόριθμο να δίνει 63% πιθανότητες στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να συνεχίσει στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Από την άλλη, η ίδια σελίδα παρουσιάζει ως γκραν φαβορί για πρόκριση εις βάρος του ΠΑΟΚ την Άντερλεχτ, που συγκεντρώνει 80% πιθανότητες να προκριθεί στα playoffs του Europa μετά το διπλό στη Θεσσαλονίκη.
✅ To Prevail in the Champions League - QR3:
🇭🇷 D. Zagreb - 99.96%
🇹🇷 Fenerbahçe - 95%
🇸🇰 S. Bratislava - 86%
🇩🇰 AGF - 75%
🇧🇬 Levski Sofia - 71%
🇫🇷 Lyon - 66%
🇬🇷 Olympiacos - 63%
🇳🇴 Bodø/Glimt - 55%
🇮🇱 H. Beer Sheva - 55%
🇸🇮 Celje - 53%
👉 All % at our Page (link in bio)! pic.twitter.com/IdjbwKjxyR— Football Rankings (@FootRankings) August 10, 2026
✅ To Prevail in the Europa League - QR3:— Football Rankings (@FootRankings) August 10, 2026
🇵🇹 Benfica - 99.94%
🇧🇬 CSKA Sofia - 98%
🇨🇭 Thun - 96%
🇨🇾 Omonoia - 94%
🇹🇷 Beşiktaş - 90%
🇵🇱 Lech Poznań - 89%
🇮🇪 Shamrock - 87%
🇧🇪 Anderlecht - 80%
🇷🇴 U Craiova - 79%
🇬🇪 Iberia 1999 - 77%
🇭🇺 Ferencváros - 72%
🇵🇱 Jagiellonia - 57%
🇦🇹… pic.twitter.com/xXp0aH5Gkw
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