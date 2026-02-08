Χάρη σε γκολ του Tαμπόρδα στο 7' ο ελλιπέστατος Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 στο Φάληρο τον Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν σε κακή βραδιά, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη νίκη του στην εφετινή σεζόν.

Πολύ σπουδαίο διπλό για τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο απέναντι στον Ολυμπιακό. Έφυγε νικητής χάρις στο 0-1 από τον Ταμπόρδα. Συγκίνηση για τα θύματα της Θύρας 7 και κορεό πριν την σέντρα.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Από την μία ήταν η διάταξη του Ολυμπιακού για αυτό το μεγάλο ντέρμπι του Καραϊσκάκη - ανήμερα της ημέρας μνήμης και πόνου για την τραγωδία της Θύρας 7 (στις 8 Φλεβάρη του 1981) - που είχε 2 φορ με τον Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί - και ήταν ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα και άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Μπιανκόν και Κοστίνια. Κέντρο με Σιπιόνι και Έσε. Ο Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί και στα 2... φτερά οι Ροντινέϊ και Ποντένσε.

Στον Παναθηναϊκό ο Λαφόν ήταν στην εστία, με τους Γέντβαϊ, Ίνγκασον και Πάλμερ Μπράουν στα στόπερ. Δεξί μπακ - χαφ ο Καλάμπρια και αριστερό ο Κυριακόπουλος, με το δίδυμο Σιώπη - Κοντούρη στα χαφ. Οι Ταμπόρδα - Αντίνο ήταν οι 2 εξτρέμ και φορ ο Τεττέη.

Ο Παναθηναϊκός πρώτος το γκολ από τον Ταμπόρδα και 0-1

Ο Ολυμπιακός έδειξε να έχει μπει πιο καλά στον αγώνα ωστόσο ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που βρήκε πρώτος το γκολ στην φάση του 0-1, όπου οι 2 στόπερ των Πειραιωτών δεν κατάφεραν να διώξουν σωστά την μπάλα. Πρώτα ο Μπιανκόν και έπειτα ο Ρέτσος.

Στο 7' έπειτα από την πολύ καλή συνεργασία των Ταμπόρδα και Τεττέη ο Αργεντίνος από κοντά με πλασέ έκανε 0-1. Για την φάση υπήρξε και εξέταση από τον VAR για να επικυρωθεί το γκολ. Οι Ερυθρόλευκοι επιχείρησαν να ισοφαρίσουν στην συνέχεια.

Στο 11' έπειτα από μπαλιά του Ποντένσε ο Ταρέμι πήρε μία κεφαλιά έξω. Πριν το 20ό λεπτό ο Έσε είχε ένα σουτ που έπιασε εύκολα ο Λαφόν. Στο 30ό λεπτό ο Ποντένσε ντρίμπλαρε, βρήκε χώρο και σούταρε με την μπάλα να περνά κόρνερ. Στο 32ο λεπτό ο Τεττέη είχε κεφσλιά έξω και στο 33' ο Σιπιόνι δοκίμασε το πόδι του με ένα σουτ ψηλά και άουτ. Ο Παναθηναϊκός χειριζόταν ιδιαίτερα καλά το ματς τακτικά και αμυντικά με τον Ταρέμι να έχει κεφαλιά που μπλόκαρε εύκολα ο Λαφόν στο 43'. Το πρώτο 45λεπτο έκλεισε με τον Παναθηναϊκό να κρατά το υπέρ του 0-1 και τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να βγάλει ένα καλό επιθετικό σχέδιο στο παιχνίδι αυτό.

Τεράστιες χαμένες φάσεις και οι δύο και τελικό σκορ το 0-1

Στην επανάληψη πέρασαν κάποια λεπτά για τις πρώτες φάσεις. Στο 56' ο Ίνγκασον είχε κεφαλιά που έπιασε ευκολα ο Τζολάκης. Στο 62' έπειτα από γρήγορη επίθεση των Πειραιωτών ο Ελ Καμπί έκανε το σουτ με την μπάλα να φεύγει έξω.

Στο 63' ο Παναθηναϊκός είχε στιγμή για το 0-2 με τον Αντίνο να περνά τον Ζέλσον και να σουτάρει και τον Τζολάκη να αποκρούει δύσκολα. Ο Αντίνο είχε σουτ στο 73' που ήταν εύκολη... λεία για τον Τζολάκη. Στο 76' ο Ζέλσον έχασε τεράστια φάση για γκολ και το 1-1 μετά από τακουνάκι του με την μπάλα να περνά ελάχιστα έξω.

Στο 78' ο Ζέλσον έχασε γκολ σε άδειο τέρμα βρίσκοντας την μπάλα με το γόνατο έπειτα από το γύρισμα του Ποντένσε. Στο 80' έχασε επίσης πολύ μεγάλη φάση από κοντά ο Παντελίδης. Στο 90+ το σουτ του Ροντινέϊ που είχε δύναμη έφυγε εκτός. Στον έξτρα χρόνο ο Παντελίδης σκόραρε για το 0-2, ωστόσο το γκολ αυτό δεν μέτρησε μετά από υπόδειξη οφσάιντ. Το 0-1 ήταν το τελικό αποτέλεσμα με τον Παναθηναϊκό να παίρνει μία μεγάλη για αυτόν νίκη από πλευράς πρεστίζ αλλά και από βαθμολογικής σκοπιάς.

MVP: Ο Ταμπόρδα μόνο και μόνο για το γκολ του. Αυτό το 0-1 ήταν ένα... χρυσό τέρμα για εκείνον και τον Παναθηναϊκό.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Η αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού. Επιπροσθέτως ο Σιώπης έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια στο ματς αυτό και δεν ήταν ο μόνος βέβαια. Ο Έσε πάλεψε αρκετά αλλά δεν έφτανε.



ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Ολυμπιακός του πρώτου μέρους συνολικά και ειδικότερα παίκτες από τους οποίους περίμενε πολλά ο πειραϊκός σύλλογος. Όπως οι Ποντένσε και Ζέλσον. Ο Ζέλσον έχασε και γκολ που δεν χάνεται.

Η ΓΚΑΦΑ: Ξεκάθαρα η φάση του 0-1 του Παναθηναϊκού για την άμυνα των Πειραιωτών και τον Τζολάκη. Όλα πήγαν λάθος εκεί. Εδώ θα μπει και η μεγάλη χαμένη φάση του Ζέλσον.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Είχε προβλήματα η διαιτησία από πλευράς καρτών και φάουλ. Στο 0-1 του Παναθηναϊκού υπήρξε επικύρωση από τον VAR.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός πήρε νωρίς κεφάλι στο σκορ, λειτούργησε έξυπνα στο τακτικό κομμάτι και κράτησε αυτό το 0-1. Ο Ολυμπιακός είχε ένα κάκιστο πρώτο 45λεπτο, προσπάθησε στην επανάληψη έχοντας τεράστια φάση με τον Ζέλσον για το 1-1 αλλά δεν του βγήκε. Σπουδαία νίκη για τον Παναθηναϊκό.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγα, Ρέτσος, Μπιανκόν (86' Μουζακίτης), Κοστίνια (46' Ζέλσον), Σιπιόνι (64' Τσικίνιο), Έσε (86' Γιαζίτζι), Ταρέμι, Ελ Καμπί (64' Κλέιτον), Ροντινέϊ και Ποντένσε.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Πάλμερ Μπράουν, Καλάμπρια (88' Κώτσιρας), Κυριακόπουλος, Σιώπης, Κοντούρης (88' Βιλένα), Ταμπόρδα (69' Ζαρουρί), Αντίνο (77' Παντελίδης) και Τεττέη (69' Σφιντέρφσκι).