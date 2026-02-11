ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Χατσίδης «σέρβιρε» και Γιακουμάκης εκτέλεσε για το 1-0
Ο Γιώργος Γιακουμάκης αναδεικνύεται σε άνθρωπος των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας για τον ΠΑΟΚ. Ο διεθνής φορ πέτυχε το γκολ της νίκης στη Λεωφόρο και άνοιξε το σκορ στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.
Στο 71ο λεπτό του αγώνα ο Κένι έσπασε το πρέσινγκ, έφυγε στον χώρο, έδωσε στον Τάισον, αυτός στον Χατσίδη, ο οποίος γύρισε και ο Γιακουμάκης στη μικρή περιοχή αρχικά μπερδεύτηκε, αλλά σε κενή εστία την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.
Ο Κρητικός striker με αυτό το γκολ έδωσε «αέρα» δυο τερμάτων στον ΠΑΟΚ. O 31χρονος επιθετικός έφτασε τα 15 γκολ σε 29 εμφανίσεις με τους Θεσσαλονικείς.
