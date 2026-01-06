ΠΑΟΚ: Όλα τα πέναλτι που του έδωσαν την πρόκριση, ήρωας ο Μοναστηρλής
Ο Μοναστηρλής στο ντεμπούτο του και στα πρώτο ματς του στα 100 χρόνια του συλλόγου του ΠΑΟΚ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής.
Ο 21χρονος πήρε θέση βασικού γκολκίπερ γιατί ήταν τραυματίας ο Παβλένκα, είχε ίωση ο Τσιφτσής κι έπρεπε να παίξει ένας παίκτης γεννημένος το 2004. Είχε ίωση και ο Μύθου και έτσι ο Μοναστηρλής έγραψε την δική του ιστορία ως βασικός γκολκίπερ καθώς αποκρούοντας το πέναλτι του Καραμένη έστειλε τον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του Κυπέλλου.
Η διαδικασία των πέναλτι
- Μιχαηλίδης: 1-0 μετά την 2η εκτέλεση λόγω διπλής επαφής
- Τσακμάκης: 1-1
- Κένι: 2-1
- Αϊτόρ Γκαρθία: 2-2
- Κεντζιόρα: 3-2
- Παλμεζάνο: 3-3
- Τάισον: 4-3
- Μανσούρ: 4-4
- Γιακουμάκης: 5-4
- Καραμάνης: Απέκρουσε ο Μοναστηρλής
