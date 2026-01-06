Ο Μοναστηρλής στο ντεμπούτο του και στα πρώτο ματς του στα 100 χρόνια του συλλόγου του ΠΑΟΚ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Ο 21χρονος πήρε θέση βασικού γκολκίπερ γιατί ήταν τραυματίας ο Παβλένκα, είχε ίωση ο Τσιφτσής κι έπρεπε να παίξει ένας παίκτης γεννημένος το 2004. Είχε ίωση και ο Μύθου και έτσι ο Μοναστηρλής έγραψε την δική του ιστορία ως βασικός γκολκίπερ καθώς αποκρούοντας το πέναλτι του Καραμένη έστειλε τον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του Κυπέλλου.

Η διαδικασία των πέναλτι