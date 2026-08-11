Η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλο της στα playoffs του Champions League μέσα από «τη μάχη της ερήμου», για τα... μάτια του Kanye West.

Ο πασίγνωστος ράπερ Kanye West... ξεσπιτώνει την Καϊράτ Αλμάτι και τη στέλνει στην... έρημο! Η ομάδα του Καζακστάν αντιμετωπίζει τη Λέφσκι Σόφιας (11/08, 18:00) στη ρεβάνς του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Οι Βούλγαροι επικράτησαν με 1-0 στην έδρα τους και η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλο της για την είσοδο στα... αστέρια μετά τη μάχη της «Turkistan Arena».

🇧🇬 WHAT A MOMENT FOR LEVSKI SOFIA!!!



With the match in stoppage time, it looks like ending 0-0 in Bulgaria!



However, Levski Sofia strike late on to take the advantage against Kairat!



Just look what this late winner means to the fans!



🎥 @LevskiReport pic.twitter.com/55xdUAsAop August 4, 2026

Η συναυλία του Kanye West στις 14 Αυγούστου (21:00) είχε ως αποτέλεσμα να «δεσμεύσει» το Almaty Central Stadium, που είναι η φυσική έδρα της Καϊράτ. Η σκηνή, ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός και η προετοιμασία για το μεγάλο μουσικό γεγονός απαιτούσαν μέρες και το... μάρμαρο πλήρωσαν η ομάδα του Καζακστάν και η Λέφσκι.

Η επιτακτική ανάγκη για την αλλαγή διεξαγωγής του σημερινού αγώνα στέλνει τους δύο αντιπάλους 800-830 χιλιόμετρα μακριά από το Αλμάτι. Και σαν να μην έφτανε η απόσταση, οι δύο ομάδες θα παλέψουν για την πρόκριση στα playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο πολύ ζεστό και ξηρό Τουρκιστάν, σε ένα γήπεδο με χωρητικότητα -μόλις- 7.000 θέσεων.

Λίγα λόγια για το Τουρκιστάν

Το Τουρκιστάν δεν έχει καμία σχέση ούτε γεωγραφικά ούτε κλιματικά με το Αλμάτι. Βρίσκεται στο Νότιο Καζακστάν και περιστοιχίζεται από άνυδρες, ξηρές και ερημικές απέραντες εκτάσεις. Η πόλη βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της ερήμου Καρατάου, που αποτελεί μια μικρότερη ερημική έκταση της Κιζίλκουμ («Κόκκινη Άμμος»), που είναι η κυριότερη έρημος της περιοχής αλλά βρίσκεται βορειότερα του Τουρκιστάν.

Τα... εμπόδια για τις δύο ομάδες

Ξέχωρα από την απόσταση και το μακρινό ταξίδι, Καϊράτ και Λέφσκι είναι πολύ πιθανό να τεθούν αντιμέτωπες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, παρά το γεγονός πως το παιχνίδι θα διεξαχθεί βράδυ (βάσει της τοπικής ώρας). Το γήπεδο περιβάλλεται από αμμόλοφους και ο υδράργυρος συνήθως δείχνει 34-36°C, ενώ η μέγιστη μπορεί να πλησιάσει και τους 42°C.

Αν συνυπολογίσει κανείς και το γεγονός πως είναι ούτως ή άλλως καλοκαίρι και πως οι δύο ομάδες θα έχουν δεδομένο άγχος, καθώς το διακύβευμα είναι τεράστιο, αντιλαμβάνεται εύκολα πως η αποστολή των παικτών αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Η UEFA έχει λάβει υπόψιν τις ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες της σημερινής αναμέτρησης και προβλέπονται διαλείμματα ενυδάτωσης όποτε κρίνονται απαραίτητα, ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία κατά τη διάρκεια του ματς.

Χιούμορ και... παράπονα

Οι συνθήκες του σημερινού κομβικού αγώνα δε θα μπορούσαν -όπως ήταν φυσικό- να αφήσουν ανεπηρέαστους τους δύο «μονομάχους». Το «Tengri Sport» του Καζακστάν σε δημοσίευμά του χαρακτήρισε το γήπεδο ως «οργωμένο χωράφι» και συνέχισε γράφοντας πως η ομάδα του Αλμάτι θα τεθεί αντιμέτωπη με δύσκολες καταστάσεις εξαιτίας του... Kanye West.

Στον αντίποδα, ο προπονητής της Λέφσκι Σόφιας, Χούλιο Βελάσκεθ, εξέφρασε την ανησυχία του για την προετοιμασία των αθλητών του και τις ιδιαιτερότητες που θα αντιμετωπίσουν στον αγωνιστικό χώρο.

Υπενθυμίζεται πως το σημερινό παιχνίδι δεν ενδιαφέρει μόνο την ΑΕΚ, αφού ο ηττημένος θα βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League, σε περίπτωση που ο Δικέφαλος του Βορρά κατορθώσει να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 και να πάρει την πρόκριση μέσα στο Βέλγιο απέναντι στην Άντερλεχτ (13/08, 21:30).