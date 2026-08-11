Τούρκος δημοσιογράφος κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Γαλατάσαραϊ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Το όνομα του Γιάννη Κωνσταντέλια το τελευταίο διάστημα έχει συνδεθεί με ομάδες του εξωτερικού, με την Ντόρτμουντ να τσεκάρει τον 23χρονο άσο του ΠΑΟΚ, όπως μετέδωσε το Kicker. Ωστόσο, πέραν των Βεστφαλών και της Γιουβέντους, που φέρεται επίσης να ενδιαφέρεται, ο «Ντέλιας» συζητιέται και στην Τουρκία.

Βάσει ενός δημοσιεύματος που κυκλοφόρησε πριν λίγες ώρες, η Γαλατάσαραϊ τον έχει προσθέσει στη λίστα της και μάλιστα ετοιμάζει πρόταση προς τον Δικέφαλο του Βορρά.

Ο Μπουράκ Ερέν, ο οποίος έφερε στο φως τις λεπτομέρειες για το ενδιαφέρον της Γαλατά, υποστήριξε παράλληλα πως ο 23χρονος χαφ αποτελούσε στόχο τους εδώ και καιρό, ωστόσο η απόκτησή του είναι κάτι παραπάνω από δύσκολη.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κοστολογείται ακριβά από τους «ασπρόμαυρους» και δεν θα τον παραχωρήσουν καθόλου εύκολα.