Ο θεσμός του Κυπέλλου δεν έχει την αίγλη της Premier League, αλλά o προημιτελικός, Νότιγχαμ - Λίβερπουλ φέρνει αναμνήσεις μιας πιο αθώας εποχής. Γράφουν οι Π. Παπαδόπουλος - Β. Μπαλατσός.

Για τους ρομαντικούς του ποδοσφαίρου, η νοσταλγία μπορεί να είναι το πιο σημαντικό πράγμα που τους έχει απομείνει. Το παρελθόν στέκεται εκεί αγέρωχο, άθικτο, με εικόνες που σε ταξιδεύουν...

Η κλήρωση των προημιτελικών του FA Cup «ξύπνησε» μνήμες από το παρελθόν, καθώς έφερε αντιμέτωπες δυο «ορκισμένες» αντιπάλους. Ο λόγος για τη Λίβερπουλ και τη Νότιγχαμ Φόρεστ, οι οποίες θα συναντηθούν απόψε (20/3, 20:30) στο «Σίτι Γκράουντ». Οι δυο «μονομάχοι» θα αναμετρηθούν στο Κύπελλο Αγγλίας για πρώτη φορά μετά την τραγωδία του Χίλσμπορο πριν από 33 χρόνια, στις 15 Απριλίου του 1989.

Μπορεί ορισμένοι να εκπλαγούν, όμως η Φόρεστ με τη Λίβερπουλ ήταν παλαιότερα ομάδες με μεγάλη κόντρα και ανταγωνισμό. Οι οπαδοί των «Reds» έχουν ένα τραγούδι που ορίζει ιστορικά τις απόψεις τους: «Μισούμε τη Νότιγχαμ Φόρεστ, μισούμε και την Έβερτον. Μισούμε και τη Γιουνάιτεντ, αλλά Λίβερπουλ σε αγαπάμε».

Οι νεότεροι δεν θα καταλάβουν την ιστορία που αναφέρει πως ο Τζον Ο' Χάρε όταν εμφανίστηκε στο Άνφιλντ ήταν scout της Λέστερ. Πρώτα όμως είχε βοηθήσει τη Φόρεστ να εκτοπίσει τη Λίβερπουλ από πρωταθλήτρια Αγγλίας και μετά να πάρει δύο ευρωπαϊκά Κύπελλα. Ο Ο'Χάρε είχε το όνομά του στη λίστα για τον χώρο στάθμευσης στο Στάνλεϊ Παρκ στο Λίβερπουλ, όμως ο υπεύθυνος για την είσοδο των οχημάτων δεν χάρηκε όταν τον είδε. «Ξεκουμπίσου από εδώ. Άντε γ@@@ου», του φώναξε για να συμπληρώσει: «Δεν σε θέλουμε εδώ».

Ή ακόμα και την κόντρα Φόρεστ - Λίβερπουλ στην εποχή του Στιούαρτ Πιρς και το πώς ο Πιρς απέκτησε κόντρα με τον Στιβ ΜακΜάχον. Ο Πιρς ήταν αρχηγός της Φόρεστ που βρέθηκε στο Γουέμπλεϊ έξι φορές σε τέσσερις σεζόν. Το θέμα ήταν πως τότε η Λίβερπουλ ήταν καλύτερη. «Υπήρχε μεγάλη κόντρα και πολλά άσχημα συναισθήματα μεταξύ των δυο ομάδων. Σίγουρα υπήρχε από την πλευρά μου. Σε συνδυασμό με την αγωνιστική επιθετικότητα αποδείχθηκε ένα ισχυρό κοκτέιλ που κάποιες φορές έκανε τα πράγματα πολύ άσχημα», θυμάται ο Πιρς.

Όμως το ποδόσφαιρο προχωράει. Πέρασαν 23 χρόνια από τότε που Φόρεστ και Λίβερπουλ είχαν αντιμετωπίσει η μία την άλλη. Ένα διάστημα που η Λίβερπουλ έχει κατακτήσει 14 μεγάλα τρόπαια. Έχει παίξει σε τέσσερις τελικούς Champions League και μάλιστα στο Άνφιλντ είχε σηκωθεί πανό σε μία παραλλαγή της διάσημης φράσης του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον: «Κοίτα Άλεξ, έχουμε τέσσερα "γ@@@@να αστέρια" (ένα αστέρι για κάθε ευρωπαϊκό)». Το πέμπτο αστέρι της Λίβερπουλ ήρθε το 2005. Την ίδια χρονιά που η Φόρεστ είχε υποβιβαστεί στη League One και έγινε η μοναδική προηγούμενη κάτοχος ευρωπαϊκού τροπαίου που έπεσε στην τρίτη κατηγορία. Το 2019 η Λίβερπουλ πήρε το έκτο αστέρι της, όταν η Φόρεστ ήταν 9η στην Championship.

Τρία χρόνια μετά, η Φόρεστ είναι στο -2 από τα πλέι οφ (με δυο ματς λιγότερα) και κάνει μία από τις πλέον συναρπαστικές σεζόν της. Μπορεί να αναλογιστεί κανείς τη σύγχυση ενός οπαδού της Λίβερπουλ που μπορεί να αναρωτηθεί ποια είναι η Φόρεστ; Και ποιος μπορεί να κατηγορήσει αυτή τη γενιά για την αδιαφορία ή την έλλειψη γνώσης; Γιατί να τους νοιάζει για μία ομάδα που ήταν στην τοπ κατηγορία μόλις σε 5 από τις 30 σεζόν της Premier; Τι σχέση έχει μία ομάδα τόσα χιλιόμετρα μακριά (177) πια που δεν έχει παίξει στο Λίβερπουλ στον 21ο αιώνα;

Υπάρχουν όμως και οι παλιοί οπαδοί της Λίβερπουλ δεν έχουν ανάγκη από μάθημα ιστορίας και ειδικά όταν έρχεται η φράση «μισούμε τη Νότιγχαμ Φόρεστ» και όλα όσα θυμούνται πως βίωσαν κάποτε από την ομάδα που θα τους φιλοξενήσει στον προημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας απόψε.

Όταν η Λίβερπουλ είχε πάρει νίκη με 2-0 στο γήπεδό της με τη Φόρεστ του Κλαφ τον Δεκέμβριο του 1978 η ατμόσφαιρα στο Άνφιλντ είχε περιγραφεί ως μία από τις κορυφαίες στο γήπεδο αυτό σε αγώνα πρωταθλήματος. Η Football Echo του Λίβερπουλ είχε αναφέρει στον τίτλο της πως «οι Κόκκινοι διέλυσαν τους γρουσούζηδες και κακότυχους της Φόρεστ». Ήταν μία περίοδος που η Λίβερπουλ περίμενε να την κοντράρουν οι Γιουνάιτεντ και Έβερτον. Η Φόρεστ είχε καλύψει αυτό το κενό της κόντρας και του ανταγωνισμού.

Η Λίβερπουλ έχασε από τη Φόρεστ στον πρώτο γύρο του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου, όταν η ομάδα του Μπομπ Πέισλι προσπαθούσε να το κερδίσει για τρίτη διαδοχική χρονιά. Η Φόρεστ κέρδισε το εντός έδρας ματς με τα γκολ των Γκάρι Μπέρτλς - Κόλιν Μπάρετ και έκανε ένα αμυντικό «masterclass» στο Άνφιλντ για να αφήσει τους οπαδούς των «Reds» να τραγουδούν θλιμμένοι «we'll support ever more» μετά το τελευταίο σφύριγμα με τον Τζον Μόστον να λέει στο BBC ότι ήταν «το τέλος μιας εποχής». Η Φόρεστ κέρδισε το τρόπαιο και έκανε το «repeat» την επόμενη χρονιά.

H Φόρεστ κέρδισε τον τελικό του League Cup του 1978 χάρη σε ένα πέναλτι του Ρόμπερτσον που ώθησε τον κεντρικό χαφ της Λίβερπουλ, Τόμι Σμιθ, να πει ότι ο διαιτητής Πατ Πάρτριτζ «πρέπει να πυροβοληθεί». «Προφανές πέναλτι», δήλωσε στη συνέχεια στην τηλεόραση, ο βοηθός του Κλαφ, Πίτερ Τέιλορ με το χέρι του τεντωμένο γύρω από τον Ρόμπερτσον. «Το αμφισβητεί κανείς;» Όταν είπαν στον Tέιλορ ότι το ριπλέι της τηλεόρασης έδειξε ότι ήταν έξω από την περιοχή, ένα χαμόγελο εμφανίστηκε στο πρόσωπό του και είπε «Δείχνει επίσης ότι έχουμε το κύπελλο, αυτό είναι το κύριο πράγμα».

Δεκαπέντε αγώνες από την Boxing Day του 1977 έως τον Απρίλιο του 1981, όταν η η πανίσχυρη Λίβερπουλ νίκησε τη Φόρεστ μόνο τρεις φορές – και δεν κατάφερε να σκοράρει σε δέκα από αυτές. Ο Λάρι Λόιντ, ο κεντρικός χαφ της Φόρεστ, συνήθιζε να κάνει ένα αστείο με τους συμπαίκτες, κοιτάζοντας την τσέπη του παντελονιού του τα βράδια και να προσποιείται ότι ο... Κένι Νταλγκλίς ήταν ακόμα εκεί, αναφέροντας «Έλα, Κένι. Μπορείς να βγεις τώρα».

Ήταν Μάρτιος του 1994 όταν ο Μπράιαν Λόους μιλούσε σε περιοδικό της Φόρεστ για κάτι που είχε γίνει στον ημιτελικό του Κυπέλλου του 1989. Εξηγούσε και γιατί το όνομα του Ολντριτζ αναφερόταν συχνά σε συζητήσεις.

Ήταν ένα ημιτελικός μετά την τραγωδία του Χίλσμπορο. Όλο το ποδόσφαιρο ζητούσε αλλαγή. Μία αλλαγή προς το καλύτερο. Πριν τον αγώνα μία κόκκινη και άσπρη γραμμή ήταν ανάμεσα στους οπαδούς για να δείξει τη σύνδεσή τους. Ήταν ένα σύμβολο αλληλεγγύης. Μάλιστα οι οπαδοί της Φόρεστ δεν γιούχαραν καθόλου το «You’ll Never Walk Alone».

Όμως υπήρχαν οι παίκτες ήθελαν απεγνωσμένα τη νίκη. Ακούστηκε ξανά το «μισούμε τη Φόρεστ» αλλά υπήρξε και ένα άσχημο συμβάν στο γήπεδο. Η Λίβερπουλ νικούσε με 2-1 με τον Ολντριτζ να έχει σκοράρει τα 2 γκολ. Η Φόρεστ πήγαινε για την ισοφάριση όταν ο Μπράιν Λόους έβαλε αυτογκόλ και εξάντλησε κάθε ελπίδα για come back. Ο δεξιός μπακ έπεσε κάτω και προσπαθούσε να αντιληφθεί το τι είχε συμβεί. Τότε ο Ολντριζ πήγε πάνω του και του χάιδεψε το κεφάλι. Ήταν σαν να ήθελε να τον «πικάρει» για το αυτογκόλ του. Να του δώσει ειρωνικά συγχαρητήρια. Το παράδοξο είναι το πως εκτυλίχθηκε η σχέση των 2 συλλόγων. Το Χίλσμπορο έπρεπε να είχε φέρει πιο κοντά τους δύο συλλόγους. Θα έπρεπε να υπήρχε πιο δυνατός δεσμός από αυτά τα τρομερά γεγονότα.

Υπήρχαν άλλωστε 28.000 οπαδοί της Φόρεστ που είχαν δει τις φρικιαστικές στιγμές μπροστά στα μάτια τους αλλά και τις προσπάθειες να σωθούν ζωές. Πολλοί είχαν επηρεαστεί άσχημα απ' όσα είδαν και μερικοί δεν ξαναπήγαν έκτοτε σε ποδοσφαιρικό αγώνα.

«Μας άφησαν να συνεχίσουμε με αυτό. Να πορευτούμε με αυτό που έγινε», είχε πει ο Ντάνι Ρόουντς, ένας συγγραφέας και μυθιστοριογράφος. «Δεν ήμασταν τα θύματα του Χίλσμπορο. Επομένως δεν ήμασταν σημαντικοί και μας πέρασαν μία αίσθηση του στυλ πως 'να είστε χαρούμενοι που δεν ήταν αυτό το τέλος σας και συνεχίστε με αυτό'. Πολλοί άνθρωποι με τους οποίους μίλησα τα τελευταία χρόνια είχαν ξεχάσει τελείως ποιοι ήταν οι αντίπαλοι της Λίβερπουλ εκείνη την ημέρα. Είναι η ιστορία τους, φυσικά, όχι η δική μας. Και όμως. Υπήρχαν και κάποιοι οπαδοί της Φόρεστ δεν συνήλθαν ποτέ από αυτό που είδαν. Απ' όσα είδαν».

Στην 25η επέτειο της τραγωδίας, ο Ρόουντς δημοσίευσε το μυθιστόρημά του, FAN, για την ιστορία ενός 18χρονου οπαδού της Φόρεστ που βίωσε τα γεγονότα και έπαθε μετά διαταραχή μετατραυματικού στρες. Δεν ήταν έκπληξη το πόσο αυθεντικά παρουσίασε την τραγωδία ο Ρόουντς. Ήταν ανάμεσα στους οπαδούς της Νότιγχαμ εκείνη την ημέρα. Ο ίδιος γράφοντάς το ένιωθε πως ήταν και μία μορφή θεραπείας.

Υπάρχει βέβαια και ένα φλέγον ερώτημα: γιατί οι δύο σύλλογοι δεν έχουν έρθει πιο κοντά μετά από αυτό που συνέβη; Υπάρχει η άποψη πως κάποια σχόλια του Κλαφ για τους οπαδούς της Λίβερπουλ δεν βοήθησαν στο να βελτιωθεί το κλίμα. Ο Κλαφ, ένα είδωλο στο Νότιγχαμ και με ένα άγαλμα στο κέντρο της πόλης, δαιμονοποιήθηκε στο Μέρσεϊσαϊντ. Οι συμπεριφορές είχαν σκληρύνει. Η ομάδα της Φόρεστ ήταν επιφυλακτική στο να κάνει παραπάνω δράσεις για το Χίλσμπορο. Και αυτό διότι ως σύλλογος, παρότι δεν το αποδέχθηκε ποτέ δημοσίως, ανησυχούσε για τις όποιες αντιδράσεις.

Ίσως είναι καιρός να αλλάξει αυτό. Αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως έγινε γνωστό η Φόρεστ είχε σχεδιάσει έναν φόρο τιμής για τους ανθρώπους που χάθηκαν σε αυτήν την τραγωδία. Μάλιστα το πλάνο είναι να είναι 97 κενές θέσεις στο γήπεδο στη μνήμη των ανθρώπων που πέθαναν στο Χίλσμπορο.

Πολύ πρόσφατα μία ομάδα των οπαδών της Φόρεστ βρέθηκε στο Μέρσεισαϊντ για να συναντήσει την Επιτροπή Στήριξης των ανθρώπων που επιβίωσαν από το Χίλσμπορο καθώς και την ομάδα των υποστηρικτών του Σάνκλι. Και αυτό για να τιμήσει τη μνήμη τους. Ήταν μία φορτισμένη ημέρα. Η ομάδα αυτή άφησε ένα στεφάνι με το σήμα της ομάδα έξω από το γήπεδο και ένα βιβλίο συλλυπητηρίων που είχε και σελίδες ως φόρο τιμής για τα θύματα από τους οπαδούς της ομάδας του Νότιγχαμ.

NEVER FORGOTTEN



97 seats will be left vacant at tomorrow's match in honour of those who lost their lives at our FA Cup semi final in 1989



We look forward to welcoming Liverpool FC to The City Ground 🤝



🌳🔴 #NFFC pic.twitter.com/SjsGrjewGo