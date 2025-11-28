Ρεάλ Μαδρίτης: Κάνει πίσω για Κονατέ, αμφίβολο το μέλλον του
Από την περασμένη αγωνιστική περίοδο το όνομα του Ιμπραϊμα Κονατέ «φιγουράριζε» στο ρεπορτάζ της Ρεάλ Μαδρίτης, με πολλαπλά ρεπορτάζ να αναφέρουν πως οι Μαδριλένοι σχεδόν τον είχαν πείσει να μετακομίσει εκεί, το καλοκαίρι του 2026.
Ο υψηλόσωμος αμυντικός δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο (2026) με τη Λίβερπουλ, η οποία του έχει καταθέσει πρόταση ανανέωσης, δίχως όμως να λάβει κάποια απάντηση.
Ωστόσο, όπως προκύπτει από δημοσίευμα του Athletic, το οποίο επικαλέστηκε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η «βασίλισσα» αποφάσισε εν τέλει να μην ασχοληθεί με την περίπτωσή του.
Αυτό πάντως δεν σημαίνει απαραίτητα πως θα ανανεώσει με τους πρωταθλητές Αγγλίας. Η πρόταση υπάρχει στο τραπέζι εδώ και καιρό, όμως το γεγονός πως η Ρεάλ έκανε πίσω, ενδεχομένως να ανοίξει την... όρεξη σε άλλους συλλόγους. Την τρέχουσα σεζόν, ο 26χρονος μετράει 18 συμμετοχές, έχοντας και μια ασίστ.
🚨🇫🇷 Real Madrid have informed Liverpool that they won’t proceed with Ibrahima Konaté deal for 2026.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 28, 2025
After having Konaté on shortlist for long time, deal off — reports @TheAthleticFC.
Konaté, still discussing new deal at Liverpool. Proposal on the table, no final decision yet. pic.twitter.com/SOqxTEvcYE
