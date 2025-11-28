Άγριο κράξιμο Κάραχερ: «Ο Σλοτ έχει μια εβδομάδα να σώσει την θέση του, συμπεριφέρονται σαν μικρή ομάδα»

Ο άλλοτε θρύλος του συλλόγου ασκεί «σκληρή» κριτική στον Ολλανδό τεχνικό, λέγοντας πως έχει μια εβδομάδα για να σώσει την δουλειά του και να σταματήσει ο σύλλογος να λειτουργεί σαν «μικρή» ομάδα.

Στο επίκεντρο της κριτικής των αγγλικών και όχι μόνο μέσων βρίσκεται -φυσιολογικά- η Λίβερπουλ. Οι ''Reds'' δέχθηκαν ακόμη μια... σφαλιάρα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, αφού η Αίντχόφεν τους διέσυρε με 1-4 μέσα στο «Άνφιλντ», για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Η κατάσταση αρχίζει να σοβαρεύει για τον Άρνε Σλοτ και τους ποδοσφαιριστές του, που μετρούν 9 ήττες σε 12 παιχνίδια, ενώ ειδικά σε επίπεδο Premier League το ρεκόρ είναι «μαύρο», αφού οι πρωταθλητές Αγγλίας έχουν δει τους αντιπάλους του να νικούν 6 φορές στα 7 πιο πρόσφατα ματς.

Παρά το γεγονός πως έγκριτα ΜΜΕ, όπως το Athletic, αναφέρουν ότι η διοίκηση στηρίζει απόλυτα τον Ολλανδό, αρκετοί θρύλοι (σσ του συλλόγου) έχουν αντίθετη άποψη. Ένας εξ' αυτών είναι ο Τζέιμι Κάραχερ, με τον άλλοτε σπουδαίο αμυντικό και νυν σχολιαστεί να «τα χώνει» άσχημα στον οργανισμό.

Συγκεκριμένα, ο Κάραχερ ανέφερε (σε κείμενο) πως ο Σλοτ έχει μια εβδομάδα για να σώσει ότι... σώζεται,

«Ο Άρνε Σλοτ έχει μια εβδομάδα για να σώσει τη δουλειά του. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι γράφεται αυτή η φράση, αλλά τα επόμενα τρία παιχνίδια της Λίβερπουλ είναι εναντίον της Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ, της Σάντερλαντ και της Λιντς Γιουνάιτεντ. Οτιδήποτε λιγότερο από επτά βαθμούς θα καταστήσει μια ήδη απαράδεκτη κατάσταση αβάσιμη», ανέφερε.

Ενθυμούμενος το περιστατικό με τους ποδοσφαιριστές και τον Ολλανδό κόουτς να... παρτάρουν στην Ίμπιζα, μετά τη μαθηματική κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος, δίχως όμως αυτό να έχει ολοκληρωθεί, ο 47χρονος σχολίασε ότι το κλαμπ συμπεριφέρθηκε σαν «μικρή ομάδα», και θεωρεί πως αυτό το περιστατικό άλλαξε τη νοοτροπία των παικτών.

«Η άμεση αντίδραση στη νίκη επί της Τότεναμ στις 27 Απριλίου ήταν δικαιολογημένη και κατανοητή. Οι οπαδοί θα ξεκινούσαν το μεγαλύτερο πάρτι των τελευταίων 35 ετών, αφού μπόρεσαν να δουν την ομάδα τους να γίνεται πρωταθλήτρια. Αλλά για τον προπονητή και τους παίκτες, απέμεναν ακόμα τέσσερις αγώνες. Κανείς δεν θέλει να ακούγεται σαν ''φονιάς'', αλλά η ώρα να οργανωθούν πάρτι στην Ίμπιζα και το Ντουμπάι ήταν μετά τον τελευταίο αγώνα εναντίον της Κρίσταλ Πάλας, όχι πριν.

Μπορεί να φαινόταν πολύ διασκεδαστικό να βλέπεις όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες του πάρτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά καθώς η ομάδα δεν κατάφερε να κερδίσει κανένα από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της, χάνοντας δύο φορές, οι κατηγορίες ότι ήταν κακή κίνηση είχαν βάση».