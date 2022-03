Η Νότιγχαμ θα τιμήσει τα θύματα της τραγωδίας του Χίλσμπορο στο ματς απέναντι στη Λίβερπουλ (20/3, 20:00, Cosmotesport8HD), αφήνοντας κενές 97 θέσεις, όσοι και οι νεκροί οπαδοί από το «μαύρο» απόγευμα της 15ης Απριλίου του 1989.

Για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει τη Νότιγχαμ Φόρεστ, σε ένα ζευγάρι που αναπόφευκτα ξυπνά μνήμες από την τραγωδία του Χίλσμπορο. Τη μαύρη «κηλίδα» που αμφότερες θα ήθελαν να διαγράψουν από την ιστορία τους. Η κληρωτίδα του FA Cup αποφάνθηκε πως ήταν καιρός για τις δύο ομάδες να αναμετρηθούν ξανά στον θεσμό, 33 χρόνια παρά έναν μήνα από το μοιραίο απόγευμα όποτε καταπατήθηκαν εκατοντάδες άτομα και 96 έχασαν τη ζωή τους. Το 2021 καταγράφηκε επίσημα και 97ο θύμα, ο Άντριου Ντιβάιν ο οποίος κατέληξε μετά από γενναία «μάχη» με μακροχρόνια προβλήματα υγείας που προκλήθηκαν από το θλιβερό περιστατικό.

Πλέον, Νότιγχαμ και Λίβερπουλ διεκδικούν το εισιτήριο για τους «4» του Κυπέλλου και η ατμόσφαιρα στο «City Ground» αναμένεται συγκινητική. Όπως ανακοίνωσε, μάλιστα, ο σύλλογος που ανήκει στον Βαγγέλη Μαρινάκη, το γήπεδο δεν θα είναι κατάμεστο. Κι αυτό διότι θα κρατηθούν κενές 97 θέσεις, όσα και τα θύματα της τραγωδίας, με ένα πανό να απλώνεται πάνω από τα καθίσματα γράφοντας «Δεν θα ξεχαστείτε ποτέ».

NEVER FORGOTTEN



97 seats will be left vacant at tomorrow's match in honour of those who lost their lives at our FA Cup semi final in 1989



We look forward to welcoming Liverpool FC to The City Ground 🤝



🌳🔴 #NFFC pic.twitter.com/SjsGrjewGo