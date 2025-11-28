Δημοσίευμα που βάζει «φωτιά» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ανέβασε η Sun, αναφέροντας πως η Λίβερπουλ ενδέχεται να στραφεί στον Γιούργκεν Κλοπ, προκειμένου να σώσει τη χρονιά!

Από το κακό στο χειρότερο οδεύει η φετινή σεζόν της Λίβερπουλ. Οι πρωταθλητές Αγγλίας αδυνατούν να μείνουν στη μάχη της διατήρησης των σκήπτρων της Premier League, με τις 6 ήττες στα τελευταία 7 παιχνίδια να τους έχουν στείλει στο -11 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Παράλληλα, η εμφατική «τεσσάρα» που δέχθηκε από την Αϊντχόφεν για την 5η αγωνιστική του Champions League, έφερε ακόμη περισσότερα σύννεφα πάνω από το «Άνφιλντ», με το μέλλον του Άρνε Σλοτ να είναι εν αμφιβόλω.

Πλέον, καλείται άμεση... αλλαγή νοοτροπίας και αγωνιστικής συμπεριφοράς, πριν ο σύλλογος μείνει από νωρίς εκτός διεκδίκησης όλων των τίτλων της σεζόν. Ο Ολλανδός δέχεται «σκληρή» κριτική για τις επιλογές και τη διαχείρισή του, με τη Sun να ρίχνει τη «βόμβα».

Όπως αναφέρεται, είναι αρκετά πιθανό οι άνθρωποι των «κόκκινων» να ζητήσουν την επιστροφή του Γιούργκεν Κλοπ, προκειμένου να σώσει ότι... σώζεται! Το κείμενο γράφει πως αν αυτό το ενδεχόμενο γίνει πράξη, τότε από τον Γερμανό θα ζητηθεί να αναλάβει μέχρι το τέλος της σεζόν, καθώς ο μακροπρόθεσμος στόχος των ιδιοκτητών ακούει στο όνομα Λουίς Ενρίκε.