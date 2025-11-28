Λίβερπουλ: Η Sun αναφέρει πως ίσως στραφεί στον Κλοπ για να σώσει τη σεζόν
Από το κακό στο χειρότερο οδεύει η φετινή σεζόν της Λίβερπουλ. Οι πρωταθλητές Αγγλίας αδυνατούν να μείνουν στη μάχη της διατήρησης των σκήπτρων της Premier League, με τις 6 ήττες στα τελευταία 7 παιχνίδια να τους έχουν στείλει στο -11 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.
Παράλληλα, η εμφατική «τεσσάρα» που δέχθηκε από την Αϊντχόφεν για την 5η αγωνιστική του Champions League, έφερε ακόμη περισσότερα σύννεφα πάνω από το «Άνφιλντ», με το μέλλον του Άρνε Σλοτ να είναι εν αμφιβόλω.
Δείτε ΕπίσηςΆγριο κράξιμο Κάραχερ: «Ο Σλοτ έχει μια εβδομάδα να σώσει την θέση του, συμπεριφέρονται σαν μικρή ομάδα»
Πλέον, καλείται άμεση... αλλαγή νοοτροπίας και αγωνιστικής συμπεριφοράς, πριν ο σύλλογος μείνει από νωρίς εκτός διεκδίκησης όλων των τίτλων της σεζόν. Ο Ολλανδός δέχεται «σκληρή» κριτική για τις επιλογές και τη διαχείρισή του, με τη Sun να ρίχνει τη «βόμβα».
Όπως αναφέρεται, είναι αρκετά πιθανό οι άνθρωποι των «κόκκινων» να ζητήσουν την επιστροφή του Γιούργκεν Κλοπ, προκειμένου να σώσει ότι... σώζεται! Το κείμενο γράφει πως αν αυτό το ενδεχόμενο γίνει πράξη, τότε από τον Γερμανό θα ζητηθεί να αναλάβει μέχρι το τέλος της σεζόν, καθώς ο μακροπρόθεσμος στόχος των ιδιοκτητών ακούει στο όνομα Λουίς Ενρίκε.
EXCLUSIVE: Liverpool could turn to Jurgen Klopp to save season if Arne Slot sacked with Luis Enrique Reds’ long-term manager target https://t.co/5oSlSOhjJx— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 28, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.