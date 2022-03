Η Λίβερπουλ θα είναι ο αντίπαλος της Νότιγχαμ του Βαγγέλη Μαρινάκη στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας, αν εκείνη περάσει πρώτα το εμπόδιο της Χάντερσφιλντ. Με τον «φονιά» των μεγάλων (Μίντλεσμπρο) η Τσέλσι.

Η Νότιγχαμ στον δρόμο της Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα. Όλα αυτά αν υπερκεράσει πρώτα το εμπόδιο της Χάντερσφιλντ, της ομάδας που καλείται να αποκλείσει η Φόρεστ για να φτάσει στα προημιτελικά του FA Cup και να φιλοξενήσει, μάλιστα, στην έδρα της την... αγαπημένη ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο ισχυρός άνδρας της Φόρεστ και του Ολυμπιακού έχει εκφράσει παλαιότερα τους στενούς δεσμούς του με τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ, έχοντας στο παρελθόν διοργανώσει και φιλικό προς τιμήν του Στίβεν Τζέραρντ επί βρετανικού εδάφους, με τα έσοδα να διατίθενται στο «Steven Gerrard Foundation».

«Είναι ίσως εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί η Λίβερπουλ FC είναι τόσο δημοφιλής ανάμεσα στους φιλάθλους του Ολυμπιακού και γιατί κι εγώ προσωπικά, όταν ήρθα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ζήσω για μια περίοδο όταν ήμουν νεότερος, είχα την φυσιολογική τάση να υποστηρίξω τη Λίβερπουλ όπως και κάνω μέχρι σήμερα, καθώς οι δεσμοί και οι ομοιότητες είναι τόσο σαφείς και ισχυροί. Οι σύλλογοι δέθηκαν ακόμα περισσότερο λόγω των αντίστοιχων τραγωδιών που βίωσαν» είχε δηλώσει ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ και του Ολυμπιακού.

Αυτή θα είναι και η πρώτη φορά που Λίβερπουλ και Νότιγχαμ θα συναντηθούν στο FA Cup μετά την τραγωδία του Χίλσμπορο το 1989.

Η κληρωτίδα των «8», πάντως μπορεί να μην έβγαλε το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Λίβερπουλ-Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι, των «μεγάλων» δηλαδή που συνεχίζουν στον θεσμό, αλλά καμία δεν μπορεί να θεωρήσει δεδομένη την πρόκριση στα ημιτελικά.

Η Τσέλσι θα βρει απέναντί της τη Μίντλεσμπρο, που πέταξε εκτός Κυπέλλου τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Τότεναμ, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι θα δοκιμαστεί στην έδρα της Σαουθάμπτον.

Αναλυτικά τα τέσσερα ζευγάρια:

Κρίσταλ Πάλας - Έβερτον/Μπόραμ

Νότιγχαμ/Χάντερσφιλντ - Λίβερπουλ

Τσέλσι - Μίντλεσμπρο

Σαουθάμπτον - Μάντσεστερ Σίτι

The draw for the quarter-finals of the #EmiratesFACup has been made!



What game are you most excited for? 👀 pic.twitter.com/1uAvOTdRVF