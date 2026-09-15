Ο Άαρον Ισέκα μπήκε σε φουλ ρυθμό προπόνησης και έθεσε το εαυτό του στη διάθεση του Χρήστου Κόντη για τον αγώνα του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ.

Με μια ευχάριστη εξέλιξη για τον Χρήστο Κόντη συνεχίστηκε η προπόνηση του ΟΦΗ για τον αγώνα της πρεμιέρας της League Phase του Europa League, με αντίπαλο τη Χόφενχαϊμ, στο Παγκρήτιο Στάδιο (17/9, 19:45).

Ο λόγος είναι η επιστροφή του Άαρον Ισέκα σε φουλ ρυθμό προπόνησης. Ο Βέλγος φορ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στον προσαγωγό του αριστερού ποδιού που ένιωσε την παραμονή της ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του προπονητή του.

Επιπρόσθετα στο κανονικό πρόγραμμα έχει μπει από την προπόνηση της Δευτέρας (14/9) και ο Χρίστος Σιέλης, εν αντιθέσει με τους Νίκο Μαρινάκη και Δημήτρη Νικολάου, οι οποίοι συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα. Ο τελευταίος αποχώρησε από τον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό με ενοχλήσεις στον προσαγωγό του αριστερού ποδιού. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

Η προπόνηση, η οποία έγινε στο Παγκρήτιο Στάδιο, περιλάμβανε ασκήσεις ταχυδύναμης και επιθετικής τακτικής. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη (16/9), στις 18:00, μετά το τέλος της οποίας θα ανακοινωθεί η αποστολή.

Sold Out οι θύρες 15 - 20, άνοιξε και η 16 για το ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ

Όπως είναι αναμενόμενο, οι Κυπελλούχοι θα έχουν δυναμική στήριξη από τον κόσμο τους, καθώς περισσότεροι από 12.000 Ομιλίτες έχουν κλείσει θέση στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Μετά τις θύρες 10,11,12,13,14, 2 και 9 πλέον γέμισαν οι θύρες 15 και 20. Σε αυτό το πλαίσιο οι Κρητικοί άνοιξαν και τη θύρα 16, ενώ εισιτήρια απομένουν και στη 19.