Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας μετά τις νίκες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και Άρη.

Ο Παναθηναϊκός με πρωταγωνιστή τον Ουναϊ νίκησε 2-0 στη Λεωφόρο την Κηφισιά, έκανε το 2 στα 2 κι έπιασε στην κορυφή της League Phase του Κυπέλλου τον Ολυμπιακό. Εκεί έχει την ευκαιρία να βρεθεί η ΑΕΚ εφόσον νικήσει εντός έδρας τον Πανσερραϊκό.

Τη θέση τους βελτίωσαν και ο ΠΑΟΚ που νίκησε 1-0 στο Περιστέρι τον Ατρόμητο και ο Άρης, ο οποίος λύγισε δύσκολα στην έδρα του τη Μαρκό.

Το πανόραμα του Κυπέλλου

1η αγωνιστική

Βόλος Elabet – Καλαμάτα 2-2

Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2

Μαρκό – Κηφισιά 2-2

ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-4

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Αθηνών 0-1

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0

Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 1-0

2η αγωνιστική

Ολυμπιακός - Βόλος Elabet 3-2

ΟΦΗ - Νέστος Χρυσούπολης 3-0

Αστέρας AKTOR - Άρης 1-1

3η αγωνιστική

Άρης – Μαρκό 1-0

Κηφισιά – Παναθηναϊκός 0-2

Ατρόμητος Αθηνών – ΠΑΟΚ 0-1

Νίκη Βόλου – Αστέρας AKTOR 0-3

Πέμπτη 17/9

Καλαμάτα – ΑΕΛ 16:30

ΑΕΚ - Πανσερραϊκός 17:45

4η Αγωνιστική (27-29/10)

Αστέρας AKTOR – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – Άρης

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

ΑΕΛ – ΟΦΗ

Βόλος Elabet – Ατρόμητος Αθηνών

Μαρκό – Ολυμπιακός

Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα

Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου

5η Αγωνιστική (2/12)

ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR

Άρης – Πανσερραϊκός

Ατρόμητος Αθηνών – Νέστος Χρυσούπολης

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – ΑΕΛ

Νίκη Βόλου – Μαρκό

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΟΦΗ – Βολος Elabet

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 6

2. Παναθηναϊκός 6

3. Αστέρας Aktor 4

4. ΟΦΗ 4

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5. Άρης 4

6. ΠΑΟΚ 4

7. ΑΕΚ 3

8. Ατρόμητος 3

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9. Καλαμάτα 1

10. Βόλος Elabet 1

11. Μαρκό 1

12. Κηφισιά 1

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13. Πανσερραϊκός 0

14. ΑΕΛ 0

15. Νίκη Βόλου 0

16. Νέστος Χρυσούπολης 0

Κριτήρια ισοβαθμίας

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4 Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας

6. Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.

Τα ζευγάρια στα playoffs

5ος με 12ο

6ος με 11ο

7ος με 10ο

8ος με 9ο

2. Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.

Τα προημιτελικά

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase. Στη συγκεκριμένη φάση, τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών αγώνων που θα προκύψουν είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός αγώνας: Ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός αγώνας: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός αγώνας: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στην βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς τη διεξαγωγή παράτασης.

Τα ημιτελικά

Οι ημιτελικοί αγώνες θα διεξαχθούν σε διπλά παιχνίδια, χωρίς να ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ. Αν χρειαστεί, θα υπάρξει παράταση και πέναλτι. Επίσης, ο τελικός θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 22 Μαϊου 2027 με τυπικά γηπεδούχο την ομάδα που προέρχεται από τον πρώτο ημιτελικό.