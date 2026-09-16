Η αποστολή του ΟΦΗ για την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Χόφενχαϊμ, στο Παγκρήτιο Στάδιο, για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Με προπόνηση που έγινε το απόγευμα της Τετάρτης (16/9) στο ΒΑΚ ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για το εντός έδρας ματς με την Χόφενχαϊμ, για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Όπως αναμενόταν, εκτός έμεινε ο τραυματίας Δημήτρης Νικολάου, όμως είναι κανονικά διαθέσιμοι οι Ισέκα και Σιέλης, οι οποίοι είχαν επιστρέψει τις προηγούμενες μέρες στις προπονήσεις.

Φυσικά, το παιχνίδι έχει ιστορική σημασία, καθώς θα είναι το παρθενικό των Κρητικών σε League Phase ή ευρωπαϊκό όμιλο και σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται δυναμικό παρών από περισσότερους από 13.000 Ομιλίτες.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Κάτσικας, Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Ντίκμαν, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Νους, Κόντρο, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης