Ο Χρήστος Κόντης έβγαλε παθιασμένη ομιλία στους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ μετά τη σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού και τόνισε πως πρέπει να κερδίσουν τη Χόφενχαϊμ, την ερχόμενη Πέμπτη.

Ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη πέτυχε ακόμα μια νίκη - ορόσημο, καθώς επικράτησε του Ολυμπιακού στο Φάληρο για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια και τη «χρυσή» εποχή του θρυλικού Ευγένιου Γκέραρντ.

Ο τεχνικός των Κυπελλούχων Ελλάδας έβγαλε μια παθιασμένη ομιλία στα αποδυτήρια της ομάδας του στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και τόνισε στους ποδοσφαιριστές του πως δεν πρέπει να φοβούνται κανέναν, ενώ επισήμανε πως πρέπει να νικήσουν στο ματς της πρεμιέρας της League Phase του Europa League κόντρα στη Χόφενχαϊμ.

Η ομιλία του Χρήστου Κόντη

«Είμαι πολύ χαρούμενος για έναν συγκεκριμένο λόγο. Γιατί ότι σας λέμε εμείς οι προπονητές, το κάνετε. Ό,τι σας λέμε το εφαρμόζετε στο γήπεδο. Αυτό είναι το καλύτερο για έναν προπονητή. Να έχει παίκτες που είναi συγκεντρωμένοι, παίκτες που θέλουν να βελτιωθούν, να προοδεύσουν στη ζωή τους, στην ποδοσφαιρική τους ζωή.

Κάθε μέρα, κάνοντας τέτοια βήματα, μεγαλώνουμε. Καταλαβάτε σήμερα ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε κανέναν. Κανέναν! Αν είμαστε ενωμένοι, κανέναν. Πιστεύω ότι έχουμε μια ομάδα που δεν είναι ομάδα του ενός. Έχουμε ένα σύνολο, ένα γκρουπ που αποδίδει στο γήπεδο.

Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Να ανεβάσουμε ψηλότερα τον πήχη. Πάντα ψηλότερα ο πήχης. Πρέπει να πάρουμε την πρώτη μας ευρωπαϊκή νίκη σε ομίλους, απέναντι στη Χόφενχαϊμ, στην έδρα μας».