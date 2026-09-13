Κόντρο στο Gazzetta: «Αξίζαμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό, γιατί να μην νικήσουμε και τη Χόφενχαϊμ;»

Ο σκόρερ του ΟΦΗ στο Φάληρο, Κέναν Κόντρο, μίλησε στο Gazzetta για τη σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού και έστειλε το μήνυμα του ενόψει Χόφενχαϊμ.

Ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη πανηγύρισε ακόμα μια μεγάλη νίκη και «έσπασε» την... κατάρα του Φαλήρου, καθώς έκανε «διπλό» στην έδρα του Ολυμπιακού έπειτα από 36 χρόνια! Εκ των πρωταγωνιστών για τους Κρητικούς ήταν ο σκόρερ του καθοριστικού γκολ (0-1), Κέναν Κόντρο.

Ο 33χρονος φορ έφτασε τα δύο γκολ σε τρία παιχνίδια πρωταθλήματος, καθώς είχε βρει δίχτυα και στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και με την εκτελεστική του δεινότητα δείχνει γιατί ο Χρήστος Κόντης τον επέλεξε για την κορυφή της επίθεσης, ενώ δικαιώνει απόλυτα τους Κυπελλούχους Ελλάδας που τον... περίμεναν μέχρι τα τέλη Αυγούστου και «πάλεψαν» για να τον αποκτήσουν από το Φερεντσβάρος.

Ο Βόσνιος επιθετικός μίλησε στο Gazzetta για τη σπουδαία νίκη του ΟΦΗ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το σημαντικό γκολ που πέτυχε και έστειλε το μήνυμα του στον κόσμο ενόψει του αγώνα με τη Χόφενχαϊμ για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

«Δεν είναι εύκολο να έρχεσαι σε ένα μεγάλο στάδιο και να κάνεις αυτό το παιχνίδι, η ομάδα γίνεται όλο και πιο δυνατή στο mentality της»

Κέναν, συγχαρητήρια για την τέραστια νίκη και το το γκολ που εξασφάλισε τρεις βαθμούς. Πως νιώθεις μετά το πρώτο σου νικητήριο τέρμα;

«Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι εύκολο να έρχεσαι σε ένα μεγάλο στάδιο και να κάνεις το παιχνίδι που κάναμε. Η νίκη είναι φανταστική και πιστεύω ότι προετοιμάσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, ώστε να έρθουμε εδώ και να κερδίσουμε.

Κάποιες φορές, φυσικά, χρειάζεσαι και λίγη τύχη, αλλά πιστεύω ότι σήμερα κάναμε μια φανταστική δουλειά. Αμυντικά ήμασταν πολύ καλοί και οι μεταβάσεις μας ήταν επίσης πολύ καλές. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε δύο γκολ που ακυρώθηκαν για οφσάιντ, όμως για εμάς ήταν επίσης σημαντικό ότι μείναμε κοντά στην περιοχή τους.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε η στιγμή μας και, τελικά, είμαι πολύ χαρούμενος που πετύχαμε το γκολ και πήραμε τη νίκη».

Τι έκανε τη διαφορά για τον ΟΦΗ και πήρε τη νίκη;

«Πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλό μομέντουμε. Είμαστε σε καλή κατάσταση και πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη στιγμή.

Σκοράρουμε πολλά γκολ και δύσκολα δεχόμαστε. Η ομάδα βελτιώνεται μέρα με τη μέρα. Είμαι εδώ 12-13 ημέρες και νομίζω ότι η ομάδα εξελίσσεται συνεχώς.

Εγώ επίσης προσαρμόζομαι στο στυλ της ομάδας, αλλά νομίζω ότι η ομάδα γίνεται όλο και πιο δυνατή στο mentality της και προετοιμαζόμαστε για τα παιχνίδια μας με πολύ καλό τρόπο.

Ίσως η διαφορά ήταν ότι εμείς ήμασταν αυτοί που σκοράραμε. Πιστεύω ότι αξίζαμε να νικήσουμε».

«Ξέραμε ότι θα έχουμε τις στιγμές μας, το γκολ είναι αφιερωμένο στην οικογένεια μου»

Τι σας είπε ο κ. Κόντης στο ημίχρονο όταν το παιχνίδι ήταν στο 0-0;

«Μας είπε να συνεχίσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Νομίζω ότι το κάναμε καλά. Τους περιμέναμε αμυνόμενοι με πολύ καλό mid block (άμυνα στη μεσαία γραμμή) και περιμέναμε τις στιγμές μας επειδή ξέραμε ότι θα τις έχουμε.

Όταν αμύνεσαι με mid block ο αντίπαλος θα ανοιχτεί για να προσπαθήσει να δημιουργήσει ευκαιρίες και μπορείς να "χτυπήσεις" με καλές μεταβάσεις. Το γκολ προήλθε από ένα τέτοιο transition και ήταν πολύ καλό».

Σε ποιον αφιερώνεις το γκολ;

«Στη σύζυγο μου, στην κόρη μου και την οικογένεια μου».

«Το ματς με τη Χόφενχαϊμ είναι ιστορικό για τον ΟΦΗ και το Ηράκλειο, ευχαριστώ το σύλλογο για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε για να με αποκτήσει»

Ποιο είναι το μήνυμά σου προς τους φιλάθλους του ΟΦΗ, ενόψει του ευρωπαϊκού αγώνα με τη Χόφενχαϊμ;

«Καταρχάς ευχαριστώ τους φιλάθλους που ήρθαν εδώ. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να ταξιδεύεις και να έρχεσαι σε εκτός έδρας παιχνίδια.

Ξέρουμε ότι ο κόσμος θα είναι δίπλα μας στο ματς με τη Χόφενχαϊμ και είναι μια ιστορική ημέρα για την πόλη και για τον σύλλογο. Το μόνο που μπορώ να τους πω είναι ότι θα παίξουμε και θα προσπαθήσουμε να προετοιμάσουμε ένα καλό παιχνίδι. Και γιατί όχι να το κερδίσουμε;».

Πώς αισθάνεστε για τις πρώτες ημέρες σας στον ΟΦΗ και στο Ηράκλειο;

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον σύλλογο για όλες τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε για να με αποκτήσει. Ξέρω πως δεν ήταν εύκολο.

Οι πρώτες ημέρες ήταν πολύ καλές, αλλά αυτές τις 10 ημέρες έπρεπε να προσαρμοστούμε λίγο. Αύριο μετακομίζω σε διαμέρισμα και έρχεται η οικογένεια μου.

Δεν είναι εύκολο να έρχεσαι σε ένα νέο μέρος, αλλά είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στο Ηράκλειο, γιατί νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό μέρος για να είσαι».