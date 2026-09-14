Περισσότεροι από 12.000 φίλοι του ΟΦΗ έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους στον Παγκρήτιο Στάδιο για τον ιστορικό αγώνα με τη Χόφενχαϊμ.

Ο ΟΦΗ δεν έχει... χρόνο για να πανηγυρίσει την τεράστια νίκη επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο, καθώς έχει μπροστά του ιστορική υποχρέωση! Οι Κυπελλούχοι θα υποδεχτούν την ερχόμενη Πέμπτη (17/9, 19:45) στο Παγκρήτιο τη Χόφενχαϊμ για την πρεμιέρα του Europa League στο παρθενικό τους παιχνίδι σε League Phase/ευρωπαϊκό όμιλο.

Ο Χρήστος Κόντης τόνισε στους παίκτες του πως πρέπει να νικήσουν σε αυτό το ματς και φυσικά δεν θα είναι μόνοι τους σε αυτή την προσπάθεια, κόντρα σε ομάδα της Bundesliga, καθώς το Παγκρήτιο θα «βαφτεί»... ασπρόμαυρο!

Η ζήτηση των εισιτηρίων είναι πολύ μεγάλη και σε αυτό το πλαίσιο περισσότεροι από 12.000 Ομιλίτες έχουν κλείσει τη θέση τους για το σπουδαίο ματς. Σε αυτόν τον αριθμό συμπεριλαμβάνοται τόσο τα μεμονωμένα εισιτήρια, όσο και οι κάτοχοι διαρκεία.

Περισσότερες από 72 ώρες πριν το παιχνίδι έχει γίνει sold out στις θύρες 10,11,12,13,14, 2 και 9. Τη δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια στις θύρες 15, 19 και 20.

Δείτε ΕΔΩ λεπτομέρειες για τα εισιτήρια του σπουδαίου ματς του ΟΦΗ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.