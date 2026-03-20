Ο Γιάννης Σερέτης αναλύει τους βασικούς λόγους που οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στον αποκλεισμό και υπογραμμίζει μια «επικίνδυνη» ενόψει play offs παράμετρο για το Τριφύλλι.

Για να πάρει την πρόκριση ο Παναθηναϊκός εναντίον της Μπέτις θα έπρεπε να κάνει μια σειρά υπερβάσεων. Μερικές εξ αυτών τις είχε κάνει στο πρώτο ματς, αν θυμηθεί κάποιος ότι ο Λαφόν στο ΟΑΚΑ ήταν αλάνθαστος, ότι οι αμυντικοί μετά το 10' δεν «προσέφεραν» από ατομικά λάθη, ότι το επίπεδο ευστοχίας ήταν... 1/1 εντός εστίας, ότι άντεξε στη φλύαρη επίθεση των Ισπανών παίζοντας με δέκα λεπτά από το 59'.

Χθες στο «Cartuja» ο Παναθηναϊκός όχι μόνο δεν έκανε καμία υπέρβαση, αλλά «δώρισε» και τα δύο πρώτα γκολ στην Μπέτις. Δεν ήταν εύστοχος, «κοιμήθηκε» όλη η άμυνα και ο Λαφόν στο 1-0, «κοιμήθηκε» ο Λαφόν στο 2-0, ακολούθησε λανθασμένη τακτική ο Μπενίτεθ στο β' ημίχρονο με κίνδυνο να σπάσει το ρεκόρ όλων των εποχών: ο Λαφόν απέκρουσε τα τετ α τετ με τον Αντονι και τον Ενζαζουλί στο 81' και στο 83' και αποσόβησε το 6-0 που θα έγραφε ιστορία.

Ποια ήταν η λανθασμένη τακτική από το 46'; Τα «ανεβασμένα» μέτρα μιας ομάδας η οποία αποδεδειγμένα έχει πρόβλημα στο αμυντικό tranistion, πολλώ δε μάλλον όταν παίζει με βασικούς χαφ τον Μπακασέτα και τον Σάντσες!!! Ο Παναθηναϊκός μπήκε φουριόζος στο β' μέρος, έπαιζε στο μισό γήπεδο την Μπέτις για έξι λεπτά και στο 53' οι Ισπανοί βρήκαν εύκολα τη στιγμή που ήθελαν, έγραψαν το 3-0 και η πρόκριση «τελείωσε» 40 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα. Γιατί τελείωσε; Διότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε πια την πίστη, τη σπίθα, την αυτοπεποίθηση για να διεκδικήσει το 3-1 και περισσότερο επικρατούσε ο φόβος για συντριβή. Κι αν – ενόψει των play offs - υπάρχει ένα «επικίνδυνο» για το Τριφύλλι συμπέρασμα είναι το εξής: χθες αποδείχθηκε - ίσως σε υπέρμετρο βαθμό – ότι έτσι όπως έχει μάθει αυτή η ομάδα να παίζει τους δύο τελευταίους μήνες με τον Μπενίτεθ, έχει σοβαρότατο αμυντικό πρόβλημα όταν «τολμά» να παίξει σε πιο «ψηλά» μέτρα στο γήπεδο. Θα παίξει έξι ντέρμπι πίσω από την μπάλα με αντεπιθέσεις στα play offs; Θα το δούμε, πολύ πιθανό!

Θα μπορούσε να είχε γραφτεί διαφορετικά η ιστορία χθες; Βεβαίως! Αν ο Πελίστρι ευστοχούσε στο 4', αν ο Λαφόν δεν περίμενε... σέντρα στο έξοχο 2-0 του Αμραμπατ, αν ο Ερνάντεθ έκανε... κάτι στο 1-0 ή στο 3-0, αν ο Τετέι ήταν εύστοχος στο 36', αν ο ρέφερι είχε υποδείξει το επιθετικό φάουλ στον Καλάμπρια και ο Παναθηναϊκός πήγαινε στα αποδυτήρια με το 1-0. Προφανώς με τα «αν» δουλειά δεν γίνεται: σκεφτείτε τι θα έλεγαν οι Ισπανοί για τον τρόπο με τον οποίο είχαν «αυτοκτονήσει» στο πρώτο ματς. Προφανώς επίσης, όταν φεύγεις με τέσσερα γκολ στην καμπούρα σου και εικόνα μικρής ομάδας στο β' μέρος, δεν δικαιούσαι να μιλάς για «χαμένη ευκαιρία». Η Μπέτις ήταν ανώτερη και άξιζε να προκριθεί διότι ο Παναθηναϊκός ξόδεψε μόνος του στη ρεβάνς τις πιθανότητες που ο ίδιος δημιούργησε στο πρώτο παιχνίδι.

Το είχαμε υπογραμμίσει πρόσφατα και το επαναλαμβάνουμε: η εφετινή πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη έχει θετικό πρόσημο. Δεν είναι σούπερ επιτυχημένη, αλλά με τόσες αναταραχές, με τρεις προπονητές, με καινούριους τεχνικούς διευθυντές, με δέκα μεταγραφές και δέκα αποχωρήσεις τον Ιανουάριο, το ότι έμεινε αήττητος σε οκτώ παιχνίδια και πήγε στη Σεβίλλη με την πρόκριση «ανοιχτή» ήταν ένας μικρός άθλος. Και σίγουρα αυτή η διαδρομή του και οι ωραίες μάχες που έδωσε ουδεμία σχέση έχει με την πορεία του στο πρωτάθλημα, η οποία βελτιώθηκε μόνο στο τελευταίο δίμηνο.

Το «άδειασμα» όλων συμπίπτει με τη διακοπή του πρωταθλήματος μετά το τελευταίο ματς της regular season εναντίον του Αστέρα και σίγουρα για τον οπαδό του Παναθηναϊκού αυτό το εφετινό θα είναι το πιο «αδιάφορο» φινάλε των τελευταίων ετών. Δεν θα είναι, όμως, καθόλου «αδιάφορο» για τους διοικούντες, τον Μπενίτεθ και μια σειρά παικτών. Διότι η διοίκηση θα κληθεί να αξιολογήσει τον Ισπανό (και) από τα play offs! Και ο Μπενίτεθ θα κληθεί να αξιολογήσει κάποιους ποδοσφαιριστές από το πώς θα ανταποκριθούν πνευματικά, σωματικά, επαγγελματικά σε έξι ντέρμπι για την τιμή, το πρεστίζ και το μέγεθος του συλλόγου και όχι για τη συλλογή βαθμών. Δυτσυχώς για τον Παναθηναϊκό, θα ξεκινήσει και πάλι από τον Ιούλιο την επόμενη σεζόν. Αρα, το πλάνο πρέπει να είναι έτοιμο νωρίς...